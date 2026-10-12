Хари и Меган готвят важно събитие, ала дворецът ги оставя извън Коледа! Нов обрат в кралската драма

Завръщане към корените, ново начало и стара семейна рана, която все още не е зараснала. Британският принц Хари и съпругата му Меган се готвят за първия си съвместен публичен ангажимент във Великобритания, след като през август се завърнаха в страната с децата си Арчи и Лилибет.

И докато двамата постепенно се появяват отново в британския обществен живот, от Бъкингамския дворец идва ясно послание – завръщането им не означава автоматично възстановяване на предишните им кралски задължения.

Още по-любопитна е новината, че въпреки престоя си на британска земя Хари и Меган не очакват покана за традиционната семейна Коледа в имението Сандрингам на крал Чарлз III.

Връщат се там, където започна всичко

В четвъртък, 15 октомври, херцогът и херцогинята на Съсекс се очаква да посетят Нотингам, град в Централна Англия, който има особено сантиментално значение за отношенията им.

Именно там, на 1 декември 2017 г., двамата направиха първата си официална съвместна публична поява след обявяването на годежа си.

Тогава Хари и Меган бяха посрещнати от ентусиазирани тълпи. Хиляди хора искаха да видят отблизо бъдещата кралска двойка, която само няколко месеца по-късно щеше да сключи брак в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор.

Днес обстоятелствата са различни.

Хари и Меган вече са родители на две деца, преживели са шумно оттегляне от активните си задължения към короната, години живот зад Океана и продължителни семейни конфликти.

Завръщането в Нотингам е символично – не толкова завръщане към старите им кралски роли, колкото към каузите, с които започна съвместната им обществена дейност.

Три организации ще ги посрещнат

По информация на британските медии двойката планира да посети три местни организации, които подпомагат млади хора и семейства в затруднено положение.

В програмата са включени инициативи, свързани с музика, творческо развитие, спорт, наставничество и борба с бедността.

Сред очакваните спирки са общностно звукозаписно студио, което работи с младежи, засегнати от насилие, и организации, предлагащи подкрепа чрез спорт и образователни дейности.

Хари вече е посещавал част от тези проекти при предишните си ангажименти във Великобритания.

Новата визита се разглежда като възможност двамата отново да работят заедно по благотворителни инициативи, макар вече да не представляват официално британската монархия.

Шест години след голямото бягство

През 2020 г. Хари и Меган шокираха британската общественост с решението си да се оттеглят от ролята на активно работещи членове на кралското семейство.

Последва преместването им в Северна Америка, а впоследствие и установяването им в Калифорния.

Отношенията с близките на Хари се обтегнаха още повече след публичните им разкази за живота в монархията, документалната поредица на Netflix и мемоарите на принца „Резервният“ (Spare).

През август 2026 г., според британските медии, двойката се завърна във Великобритания за продължителен престой заедно с двете си деца – седемгодишния Арчи и петгодишната Лилибет.

Семейството е свързвано с района на Котсуолдс, известен със спокойните си селища и живописните провинциални пейзажи.

Двамата продължават да поддържат връзки и домове извън Великобритания, така че завръщането им не означава непременно окончателно отказване от живота в САЩ.

След пристигането си Хари вече имаше няколко самостоятелни публични ангажимента, предимно свързани с благотворителни организации, които от години подкрепя.

Меган, от своя страна, продължава развитието на своята лайфстайл марка As Ever.

Дворецът постави граница: Те са частни лица

Завръщането на семейство Съсекс неизбежно повдигна въпроса какъв ще бъде статутът им във Великобритания.

Бъкингамският дворец вече е напомнил, че благотворителните им инициативи трябва да се разглеждат като дейност в лично качество.

Причината е решението на Хари и Меган от 2020 г. да престанат да изпълняват задълженията на активно работещи членове на британското кралско семейство.

Това означава, че дори техните съвместни публични прояви да приличат на официални кралски посещения, те не представляват ангажименти от името на монарха.

Разграничението е важно, тъй като двамата продължават да носят титлите херцог и херцогиня на Съсекс, но не изпълняват предишните си представителни функции.

Меган на чай с Малала Юсафзай

Докато Хари постепенно възобновява благотворителните си дейности на британска земя, Меган привлече вниманието с необичайна среща.

На 11 октомври, Международния ден на момичето, тя сподели в Инстаграм снимки от следобеден чай в Лондон с пакистанската активистка Малала Юсафзай, носителка на Нобеловата награда за мир.

Срещата е част от сътрудничество в подкрепа на образованието на момичетата.

Меган обяви, че нетните приходи от продажбите на конфитюри и чайове на марката ѝ As Ever за Международния ден на момичето ще бъдат дарени на Malala Fund.

Организацията работи за осигуряването на достъп до безопасно и качествено образование за момичета по света.

С тази инициатива херцогинята продължава да съчетава благотворителната си дейност с развитието на собствения си бизнес.

Коледа далеч от Чарлз III

На фона на новото начало в Англия обаче остава един болезнен въпрос – ще успее ли Хари да възстанови близостта с баща си и останалите членове на кралското семейство?

Според британски медийни публикации херцогът и херцогинята на Съсекс не очакват да бъдат поканени на традиционното коледно събиране в Сандрингам.

Вместо това двамата планират да прекарат празниците с майката на Меган – Дория Рагланд, вероятно в Калифорния.

Това означава, че въпреки физическото им завръщане на британска земя, семейното сближаване все още е далеч от сигурно.

Британските медии описват отношенията на Хари с баща му Чарлз III като по-отворени за контакт, отколкото тези с брат му принц Уилям, но засега няма официално обявено помирение.

Съобщенията за липса на коледна покана се основават на медийни източници, а не на публично потвърден списък с гости от двореца.

Втори шанс за Хари и Меган?

Посещението в Нотингам ще бъде изпълнено със символика.

През 2017 г. двамата пристигнаха там като влюбена двойка, която се подготвяше за кралска сватба. Девет години по-късно се завръщат като семейство с две деца, напуснало дворцовия живот и преминало през години на противоречия.

Предстоящият им ангажимент ще покаже как искат да присъстват в обществения живот на Великобритания занапред.

Но най-големият въпрос остава извън благотворителните организации и телевизионните камери.

Дали завръщането на Хари и Меган ще се превърне и в завръщане към семейството, от което се отдалечиха? Засега отговорът остава неизвестен.