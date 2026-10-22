Америка откри своя 64-ти национален парк! Каменна приказка на 27 милиона години

Има места, които изглеждат така, сякаш природата е решила да се пошегува със законите на физиката. Огромни скални късове стоят балансирани върху тесни каменни основи, стотици причудливи колони се издигат над горите, а между тях се вият пътеки, които напомнят декор от фантастичен филм.

Такова място е Чирикауа-един от най-необикновените природни пейзажи на САЩ.

На 20 октомври 2026 г. президентът Доналд Тръмп подписа закон, с който досегашният национален паметник Чирикауа в щата Аризона официално получи статут на национален парк.

Така САЩ вече имат 64 национални парка, а Аризона – четири.

За мнозина новината звучи като откриването на напълно ново природно чудо. Всъщност местността е защитена още от 1924 година. Промяната идва след повече от столетие, през което Чирикауа остава сравнително малко известен извън кръга на любителите на американския Югозапад.

Сега странният каменен свят, който местните наричат „Страната на чудесата от скали“, получава признанието, което природозащитници и политици от различни партии от години се опитват да му осигурят.

Когато вулканът създал каменна гора

Историята на Чирикауа започва много преди появата на първите хора в района.

Преди приблизително 27 милиона години мощно вулканично изригване покрило обширна територия с огромни количества гореща пепел и вулканични материали.

С течение на времето те се уплътнили и превърнали в скала, известна като риолитов туф.

После започнала бавната работа на водата, вятъра, температурните промени и ерозията.

По-меките участъци постепенно били разрушавани, докато по-устойчивите оставали изправени.

Така в продължение на милиони години се появили хиляди скални стълбове, игли, кули и огромни камъни, които изглеждат поставени един върху друг от нечия невидима ръка.

Някои образувания напомнят гъби, други – човешки фигури или причудливи замъци. Има и такива, чиито огромни върхове изглеждат прекалено тежки за тънките им основи.

Местността неслучайно е известна с английското прозвище Wonderland of Rocks – „Страната на чудесата от скали“.

Почти 5000 хектара природно великолепие

Новият национален парк се намира в югоизточната част на Аризона, близо до град Уилкокс.

Той обхваща приблизително 12 000 акра, или около 4856 хектара, планински и горски територии.

Чирикауа е част от особен природен район, в който пустинните равнини внезапно отстъпват пред високи планини.

Тези изолирани планински масиви са известни като „небесни острови“ – sky islands.

Името им идва от начина, по който планините се издигат над околните пустинни и тревисти пространства, подобно на острови сред море.

В тях се срещат различни природни светове: пустинна растителност, тревни площи, дъбови и борови гори.

Тъкмо това необикновено съчетание създава условия за голямо разнообразие от животински и растителни видове.

Чирикауа е ценен и за наблюдателите на птици, а пътеките му разкриват пейзажи, които се променят изненадващо бързо само на няколко километра разстояние.

През каменния лабиринт пеша или с автомобил

За посетителите паркът предлага близо 27 километра туристически пътеки, преминаващи през различни части на скалния лабиринт.

Една от най-впечатляващите местности е Heart of Rocks – „Сърцето на скалите“, където могат да се видят някои от най-прочутите балансиращи каменни образувания.

Друга популярна зона е каньонът Ехо, известен със своите тесни проходи и високи скални стени.

Не е необходимо обаче човек да бъде запален планинар, за да се докосне до невероятните гледки.

През парка преминава живописен автомобилен маршрут с дължина около 13 километра.

Той отвежда до Massai Point – една от най-известните панорамни площадки в Чирикауа.

Оттам погледът обхваща огромни пространства от скални колони и планински склонове, които на моменти приличат на вкаменено море.

Мястото предлага възможности за пешеходни преходи, наблюдение на диви животни, къмпингуване и фотография.

Небе, в което Млечният път не се губи сред градските светлини

Когато слънцето залезе, Чирикауа разкрива друго свое богатство.

През 2021 г. територията получава международно признание като парк на тъмното небе (International Dark Sky Park).

Това означава, че районът се отличава с ниско светлинно замърсяване и особено благоприятни условия за наблюдение на звездите.

Далеч от яркото осветление на големите градове посетителите могат да видят небето по начин, който става все по-рядък в съвременния свят.

В ясни нощи Млечният път се разгръща над каменните кули, а самите скали се превръщат в необикновен преден план за астрофотография.

Тъкмо тази съчетана красота – на земята и небето – прави мястото толкова привлекателно за фотографите.

Земята на апачите пази и човешки истории

Зад внушителните скални пейзажи стои и хилядолетна човешка история.

Планините Чирикауа са част от родните земи на апачите чирикауа – коренно население със силна историческа и културна връзка с района.

Това наследство е една от причините местността да има значение, което надхвърля геологията и природните забележителности.

В парка се намира и историческото ранчо Faraway Ranch, свързано с ранните заселнически семейства.

През годините природният паметник е съхранявал следите от различни периоди в историята на американския Югозапад.

При обявяването на новия статут американското Министерство на вътрешните работи подчерта именно съчетанието между природно и културно наследство.

Според министъра Дъг Бъргъм високите скални кули, историята на апачите и богатото биологично разнообразие превръщат Чирикауа в един от най-забележителните пейзажи на страната.

Победа, за която работили и демократи, и републиканци

Решението за новия статут идва след продължителни политически усилия.

Сенаторът демократ от Аризона Марк Кели е сред основните поддръжници на идеята. Той работи за превръщането на Чирикауа в национален парк още от 2021 г.

След подписването на закона Кели определи деня като исторически за Аризона.

Той подчерта, че инициативата от самото начало е била подкрепяна от представители на различни политически партии и че промяната ще бъде полезна както за местните общности, така и за бъдещите поколения.

Новият статут се очаква да привлече повече посетители, а оттам и допълнителни приходи за градовете и туристическите услуги в региона.

Това обаче означава и по-голяма отговорност за съхраняването на крехката природна среда.

Четвъртото природно бижу на Аризона

До този момент Аризона разполагаше с три национални парка, добре познати на туристите по света.

Най-прочутият от тях безспорно е Гранд Каньон – гигантската пропаст, издълбана от река Колорадо.

Другият е „Вкаменената гора“ (Petrified Forest), известен със своите древни вкаменени дървета и необичайни цветни скални пластове.

Третият е „Сагуаро“ (Saguaro), където огромните кактуси са се превърнали в символ на американската пустиня.

Чирикауа добавя четвърта, напълно различна картина към това природно богатство – свят от вулканични кули, каменни лабиринти и планински гори.

Предишното попълнение в списъка на националните паркове на САЩ беше „Ню Ривър Гордж“ (New River Gorge) в Западна Вирджиния, получил този статут през декември 2020 г.

Шест години по-късно редът е на Чирикауа.

Ново име, същата мисия

Промяната в статута не означава, че в Аризона изведнъж се е появила нова природна забележителност.

Чирикауа съществува от милиони години и е защитена територия повече от столетие.

Но новото звание привлича вниманието към място, което дълго е оставало в сянката на по-известните американски национални паркове.

За туристите това е възможност да открият един по-малко познат американски пейзаж. За природозащитниците – шанс ценните екосистеми и културното наследство да получат още по-широко признание.

А за самата природа човешките названия вероятно имат малко значение.

Каменните кули на Чирикауа са преживели милиони години вулканична и геоложка история.