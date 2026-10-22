Саша Барон Коен загуби 3 милиона долара за един снимачен ден

Един снимачен ден струвал на Саша Барон Коен 3 милиона долара от собствения му джоб. Пред „Холивуд рипортър“, актьорът разказва за замислен осемчасов непрекъснат кадър с около 400 съгласувани действия. Пожар край една от локациите наложил спиране на снимките.

Опитът струвал 4 милиона долара, а застраховката покривала само един. Разликата останала за Коен, който нарича начинанието „напълно идиотско“.

Филмът е „Ali G: Who Iz I?“ - завръщане към персонажа с нелепите въпроси и самочувствието, което значително надвишава знанията му. Излизането в американските кина е обявено за 23 октомври, а продукцията е пълнометражният режисьорски дебют на Коен, посочва „Фанданго“.

В авторски текст за „Тайм“ от 20 октомври комикът обяснява защо отново облича дрехите на този герой. Според него привидната глупост на Али Джи кара влиятелни събеседници да го подценяват. Те отговарят сериозно на абсурдни въпроси и понякога разкриват собствените си предубеждения.

Коен описва сатирата си като начин да разсмее публиката и едновременно да я срещне с нещо неприятно за гледане. Различните му персонажи използват различни примамки, но намерението му остава едно: да покаже нагласи, които хората обикновено предпочитат да прикриват.

Завръщането идва 24 години след „Ali G Indahouse“. Както отбелязва „Таймс“, новият филм отново разчита на провокации пред реални хора и социален коментар. Коен се появява и като други свои познати персонажи, включително полковник Еран Морад от „Who Is America?“.