Мислеше, че има херния, а роди бебе! Уникална история

През юли Сами Евънс си направила обикновена снимка във фитнеса. На нея 41-годишната британка изглеждала като всяка друга жена, която се опитва да поддържа форма след значително отслабване. Нищо не подсказвало, че е в седмия месец на бременността си.

Самата тя нямала представа.

Два месеца по-късно Сами отишла на лекар заради необичайна подутина под ребрата. Подозирала, че е херния или последица от упражненията за корем.

Вместо диагноза за мускулен проблем получила новина, която преобърнала живота ѝ: бременна е.

И още преди да успее да осъзнае какво означава това, вече раждала.

Историята на Сами Евънс от британския град Борнмът, графство Дорсет, разказва списание PEOPLE. Жената и партньорът ѝ Тристън Маккенд представят необикновеното преживяване и в британското телевизионно предаване This Morning.

Една странна подутина и месеци без менструация

Всичко започнало с усещането, че нещо в тялото ѝ не е наред.

Сами се чувствала необичайно, но не можела да определи точно защо. Забелязала и продълговата подутина в горната част на корема, близо до ребрата.

Тъй като редовно посещавала фитнеса и напоследък правела повече упражнения за коремните мускули, предположила, че може да се е пренатоварила.

Освен това от месеци нямала менструация. Но и това не ѝ се сторило достатъчна причина да помисли за бременност. Две години по-рано Сами се подложила на операция за поставяне на стомашен пръстен, след която отслабнала с около 63,5 килограма.

Предполагала, че промените в цикъла ѝ се дължат на рязкото сваляне на килограми, физическите натоварвания или възрастта. На 41 години тя допускала и възможността да навлиза в перименопауза.

Така продължавала с обичайните си занимания, без да подозира какво всъщност се случва.

Тестът бил почти отрицателен

На 14 септември Сами посетила личния си лекар. Разказала за подутината и останалите симптоми. Първоначално медиците обсъждали възможността за херния, а също и за инфекция на пикочните пътища.

Решили да направят и тест за бременност. Резултатът изглеждал отрицателен, но един от лекарите забелязал едва видима втора чертичка.

Посъветвали я да повтори теста у дома. Този път резултатът бил положителен.

Но дори тогава Сами не си представяла, че може да е в края на деветия месец.

Същата вечер продължила обичайния си живот. Приела антибиотик, предписан за инфекцията, и отишла на редовното си занимание по водна аеробика. Часове по-късно започнали болките.

„Мислех, че са менструални спазми“

Около един часа след полунощ Сами се събудила от болки в корема.

До нея спял десетгодишният ѝ син. Отначало решила, че са обикновени менструални спазми. Детето забелязало колко зле се чувства майка му и предложило да извика спешна помощ.

Тя го успокоила, че ще се оправи. Болката обаче ставала все по-силна.

Накрая Сами разбрала, че трябва да отиде в болница. Там нов тест потвърдил бременността. Последвал ултразвуков преглед, при който лекарите видели бебето.

Жената изпаднала в паника. Понеже никой още не можел да ѝ каже точно в коя седмица е, се уплашила, че може да губи детето.

Никога не ѝ хрумнало, че болките са контракции. Причината се криела и в преживяното при първото ѝ раждане.

Тогава родовата дейност била предизвикана медикаментозно, а по-късно се наложило спешно цезарово сечение. Затова Сами не познавала усещането при спонтанно започнало раждане.

След прегледа лекарите ѝ съобщили, че бебето не само е напълно развито, но и вече идва на бял свят.

Трудно можело да има по-неочаквано обяснение за болките ѝ.

Бащата бил в Испания, когато научил новината

Докато Сами се опитвала да осъзнае случващото се, партньорът ѝ Тристън Маккенд бил на работа в Испания.

38-годишният инженер живее в Улуич, югоизточен Лондон, на повече от два часа път от дома на Сами.

Двамата вече били обсъждали, че не планират повече деца.

Сами имала десетгодишен син, а Тристън – шестнадесетгодишна дъщеря.

Появата на още едно бебе изобщо не влизала в плановете им.

Когато получила потвърждението, че е бременна и ражда, Сами се свързала с Тристън. Той побързал да се прибере, но не успял да стигне навреме.

Малкият Ноа се родил преди пристигането му.

Новороденото момче тежало 3,66 килограма и било напълно доносено и здраво.

Сами успяла да се обади и на майка си, която се грижела за по-големия ѝ син. Тя организирала нейна колежка да отиде в болницата и да подкрепи родилката.

Жената се оказала до Сами в един от най-неочакваните моменти в живота ѝ.

„Боже, това наистина ли е моето бебе?“

Макар раждането да преминало успешно, осъзнаването на случилото се не дошло веднага.

През предходните девет месеца Сами не била избирала бебешки дрешки, не подготвяла стая, не ходела на редовни прегледи като бъдеща майка.

Нямала време дори да свикне с мисълта, че отново ще има дете.

И изведнъж държала новороден син.

Пред информационната агенция SWNS тя признава, че в първите часове не успявала да повярва на случилото се.

Първата ѝ реакция била по-скоро изумление, отколкото обичайното очаквано щастие. Не усетила веднага силната връзка с бебето, за която толкова много майки разказват.

На следващия ден дори се стреснала от плача на новородено в болничната стая.

После постепенно свикнала.

Днес Сами говори за Ноа с нежност и го определя като благословия.

Нито голям корем, нито обичайните сигнали

Как е възможно жена, която вече е раждала, да не разбере, че отново е бременна?

При Сами няколко обстоятелства се преплели.

След операцията за отслабване тялото ѝ се променило значително. Липсата на менструация не я изненадала, защото я свързвала с промяната в теглото и възрастта си.

Тя не забелязала типично нарастващ корем, който да я накара да се усъмни.

Продължила да тренира, да посещава водна аеробика и да поддържа активен начин на живот.

Дори през последните месеци преди раждането имала физическата възможност да прави неща, които обикновено свързваме с човек, който не е в напреднала бременност.

Необичайната подутина под ребрата изглеждала повече като здравословен проблем, отколкото като бебешко коремче.

Тъкмо затова истината я заварила напълно неподготвена.

Какво представлява „скритата бременност“?

Медицината познава подобни случаи под името криптична или неразпозната бременност.

Това е състояние, при което жената не знае, че е бременна, понякога чак до началото на родовата дейност.

Според данни, цитирани от американската клиника „Кливланд“, приблизително една на 475 бременности остава неразпозната до около двадесетата гестационна седмица.

Още по-редки са случаите, в които жената разбира за бременността едва при раждането – приблизително един на 2500.

Причините могат да бъдат различни: нередовна менструация, липса на ясно изразени симптоми, погрешно тълкуване на промените в тялото или отрицателен резултат от тест, направен при неподходящи условия.

При някои жени разположението на плацентата може да затрудни усещането на движенията на плода.

При други симптомите съществуват, но се приписват на стрес, храносмилателни проблеми или хормонални промени.

Това не означава, че бременността протича без никакви биологични промени. Просто те не се разпознават като признаци на бременност.

Подобни случаи носят и рискове, защото жената не получава обичайното проследяване през бременността и може да приема лекарства, без да знае, че очаква дете.

Затова лекарите съветват при необяснима липса на менструация или необичайни симптоми да се потърси медицинско мнение, дори когато първият домашен тест е отрицателен.

Животът на семейството вече е различен

След раждането на Ноа Тристън започнал да организира временно преместване по-близо до Сами, за да ѝ помага с грижите за новороденото.

Пред двамата стоят всички обичайни предизвикателства на родителството, но без месеците, през които повечето семейства имат възможност да се подготвят.

Трябвало за кратко време да променят плановете си, да осигурят необходимото за бебето и да свикнат с новата реалност.

Сами не крие, че изненадата е била огромна.

Но след първоначалния шок постепенно започнала да се наслаждава на майчинството.

Снимката от фитнеса през юли вече има съвсем различно значение.

Тогава тя не знаела, че носи под сърцето си Ноа. Днес този кадър е необикновен спомен от деветте месеца, през които най-голямата промяна в живота ѝ е останала незабелязана.