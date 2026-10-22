Наследничките на милиардери и принцеси се събират в Париж. Кои са дебютантките на най-бляскавия бал

Някога младите аристократки се представяли пред обществото в пищни бални зали, облечени в дълги бели рокли, с диамантени тиари и кавалери от най-влиятелните фамилии. Днес традицията изглежда почти като сцена от „Бриджъртън“, но в Париж тя продължава да съществува-само че до потомките на кралски династии застават дъщерите на холивудски знаменитости, индустриални магнати и модни легенди.

На 28 ноември 2026 г. френската столица ще бъде домакин на поредното издание на прочутия Le Bal des Débutantes – Бала на дебютантките, смятан за едно от най-изисканите светски събития в света.

Мястото е хотел „Шангри-Ла“ в Париж, някогашен дворец на принц Ролан Бонапарт, а списъкът на поканените започва да разкрива интересни истории.

Сред дебютантките тази година ще има наследничка на италианската фамилия Боромео, внучка на легендарната дизайнерка Каролина Ерера, представителка на индийска бизнес династия, американски близначки и дъщеря на човек, чието име стои зад кариерата на едни от най-големите попзвезди.

Испанското списание ¡HOLA! представи първите шест потвърдени участнички. А зад всяка от тях се крие история, достойна за роман.

Племенницата на Беатриче Боромео вече е празнувала пълнолетието си като във „Великият Гетсби“

Едно от най-интересните имена в тазгодишния списък е 21-годишната Анджера Бракети Перети.

Младата италианка принадлежи към две влиятелни фамилии – Боромео и Бракети Перети.

Майка ѝ Изабела Боромео е първородна дъщеря на граф Карло Фердинандо Боромео Арезе и германския модел Марион Зота. Тя е сестра по баща на Беатриче Боромео, съпругата на Пиер Казираги, син на принцеса Каролина от Монако.

Това прави Анджера племенница на Беатриче и я свързва с едно от най-обсъжданите семейства в европейските аристократични среди.

Баща ѝ Уго Бракети Перети произхожда от фамилия, исторически свързана с италианската енергийна група API.

За Анджера балът в Париж обаче няма да бъде първото бляскаво представяне пред обществото. През 2023 г., когато навършила 18 години, тя отпразнувала пълнолетието си с парти, което спокойно би могло да бъде организирано от героя на Франсис Скот Фицджералд Джей Гетсби.

Празникът се състоял в Рока ди Анджера – внушителната средновековна крепост на фамилията Боромео, извисяваща се над езерото Маджоре в Северна Италия.

На тържеството присъствали около 500 гости – представители на аристокрацията, приятели на семейството и членове на европейски кралски фамилии.

Днес Анджера живее в Ню Йорк, където изучава бизнес и мода в прочутото дизайнерско училище „Парсънс“.

Но най-хубавото за нея в предстоящото парижко събитие е, че ще го сподели с най-добрата си приятелка.

Тя също носи фамилно име, известно по целия свят.

Внучката на Каролина Ерера ще бъде сред звездите на вечерта

Олимпия Баес Ерера е на 21 години и има всички предпоставки да се превърне в една от най-обсъжданите дебютантки.

Нейната баба е легендарната дизайнерка Каролина Ерера, чието име от десетилетия е символ на елегантност и висша мода.

Майката на Олимпия е Каролина Адриана Ерера, дъщеря на дизайнерката, а баща ѝ е известният испански тореадор Мигел Баес, наричан Ел Литри.

Така в родословното ѝ дърво се срещат светът на нюйоркската мода, испанските традиции и аристократичните фамилии.

Олимпия не е непозната за светските фотографи. Тя вече е присъствала на големи модни ревюта и често се появява на първите редове заедно с роднините си.

През септември привлече вниманието по време на честването на 45-годишнината на модната къща Carolina Herrera в Ню Йорк.

Впечатление направи дългата ѝ бяла пола с волани и черни точки.

Тя учи медии, култура и комуникации в Нюйоркския университет и, подобно на Анджера, живее в Манхатън.

Двете млади жени са близки приятелки, което ще направи събитието още по-специално за тях.

„Много се вълнувам, особено защото ще споделя това преживяване с най-добрата си приятелка Олимпия Баес Ерера“, признава Анджера пред ¡HOLA!.

Олимпия ще продължи и една семейна традиция.

През 2025 г. нейната братовчедка Каролина Лансинг също участва в парижкия Бал на дебютантките.

Засега голямата тайна е коя модна къща ще създаде роклята на внучката на Каролина Ерера.

А това безспорно ще бъде един от най-очакваните тоалети на вечерта.

Двете близначки от Манхатън, чиито родители се запознали на концерт на Барбра Стрейзънд

Сред останалите участнички особено внимание привличат американските близначки Брейси и Ашли Астън.

Те са дъщери на д-р Шъръл Дж. Астън – един от известните пластични хирурзи в Ню Йорк, който работи в престижния район Ийст Сайд в Манхатън и преподава в Медицинския факултет на Нюйоркския университет.

Майка им е Мъфи Потър.

Любовната история на родителите им започнала по начин, който също прилича на романтична комедия.

Д-р Астън бил вдовец, а Мъфи – разведена. Двамата се срещнали на среща на сляпо, организирана по време на концерт на Барбра Стрейзънд в прочутата зала „Медисън Скуеър Гардън“.

По-късно се оженили, но пътят им към родителството не бил лесен.

Според публикацията на ¡HOLA! Мъфи преживяла шест неуспешни бременности, преди през 2005 г. семейството да посрещне близначките.

Брейси Потър Астън и Ашли Татяна Астън навършиха 21 години на 6 януари тази година.

Баща им отбелязал рождения им ден със специална вечеря в ресторант La Goulue, където семейството събрало най-близките им приятели.

Сега двете млади жени се подготвят за Париж.

За разлика от други дебютантки, чиито рокли все още са тайна, близначките вече са направили първите си проби във френската столица.

Те са се появили в ателието на Жан Пол Готие, където са пробвали впечатляващи модели висша мода.

Визията им ще бъде допълнена от бижута от колекцията VMuse.

Организаторите вече разпространиха кадри от подготовката им, които подсказват, че близначките ще бъдат сред най-запомнящите се участнички.

Дъщерята на човека зад Тейлър Суифт ще танцува с рокля на „Оскар де ла Рента“

Музикалната индустрия също ще има своя представителка на бала.

Това е 19-годишната Жулиет Липман, дъщеря на Монте Липман – един от основателите на американската звукозаписна компания Republic Records.

Липман създава компанията заедно с брат си Ейвъри през 1995 година.

Днес Republic Records е част от Universal Music Group и е свързана с кариерите на звезди като Тейлър Суифт, Ариана Гранде и Енрике Иглесиас.

Въпреки сегашното си положение в музикалния бизнес Монте Липман не е израснал в богатство. В публични интервюта той е разказвал за финансовите трудности, които семейството му преживявало в детските му години.

Дъщеря му Жулиет израства в съвсем различна среда.

Майка ѝ Анджелина Липман е писателка и психолог, която е публикувала книги. Жулиет има и двама братя, като единият ще бъде неин официален кавалер на бала.

За голямата вечер тя ще облече рокля на „Оскар де ла Рента“.

Пробите вече са направени в Ню Йорк в присъствието на майка ѝ.

Към тоалета ще бъдат добавени бижута от VMuse.

Така представителката на едно от най-влиятелните семейства в американския музикален бизнес ще направи своя дебют в света на международната висша мода.

Индийската наследничка ще бъде придружена от брат си

Единствената представителка на Индия сред обявените участнички е Сира Канвар.

Тя е дъщеря на Нирадж Канвар, заместник-председател и управляващ директор на Apollo Tyres – една от най-известните индийски компании за производство на автомобилни гуми.

Дядо ѝ Онкар Канвар е председател на компанията.

Сира живее със семейството си в Лондон, а на бала ще бъде придружена от по-големия си брат Джай Канвар.

Участието ѝ е особено вълнуващо за цялата фамилия, която я подкрепя в подготовката.

През годините индийски представители на влиятелни бизнес и аристократични семейства са заемали своето място сред дебютантките.

Сред тях са Иша Амбани, Ананя Пандай и Шаная Капур.

Сира обаче гледа на предстоящото събитие не просто като на светска церемония.

В интервю за HELLO! India тя споделя, че се вълнува от възможността да се запознае с момичета от различни страни, култури и семейни среди.

За нея балът идва в момент, когато тя и останалите участнички започват да откриват какви жени искат да бъдат.

Именно тази среща между традицията и новото поколение е едно от нещата, които правят парижкото събитие толкова необичайно.

Какво всъщност представлява Балът на дебютантките?

Le Bal des Débutantes е съвременна версия на старите аристократични балове, на които младите дами официално били представяни пред висшето общество.

Корените на подобни церемонии се намират в европейските кралски дворове.

Първите френски балове на дебютантките се появяват през 50-те години на XX век, но традицията постепенно замира.

През 90-те години Офели Ренуар възражда идеята, като ѝ придава съвсем нов облик.

Вместо церемония, ограничена единствено до аристокрацията, тя създава международно събитие, което събира наследници на благороднически фамилии, представители на бизнеса, света на изкуството, киното, музиката и модата.

Обикновено се канят около 20 млади жени на възраст между 16 и 22 години.

Всяка дебютантка се появява с кавалер. Това може да бъде брат, братовчед, приятел или друг избран от нея млад мъж.

Модните къщи предоставят специално подбрани рокли от своите колекции, а бижутата често са истински произведения на ювелирното изкуство.

Така церемонията съчетава традицията на аристократичните балове с разкоша на съвременните модни ревюта.

Пари не могат да купят покана

Една от особеностите на парижкия бал е, че богатството само по себе си не гарантира участие.

Според официалните правила не могат просто да бъдат купени билети, нито място сред дебютантките.

Участието става единствено с покана, а подборът се прави от организаторката Офели Ренуар.

Това превръща вечерта в събитие с изключително ограничен достъп.

Но въпреки блясъка, роклите и впечатляващите фамилни имена, балът има и благотворителна цел.

Част от мисията му е да подкрепя детски болници и медицински програми.

Тъкмо тази комбинация от висша мода, международни връзки и благотворителност е в основата на съвременния му облик.

Сред знаменитите участнички в предишни издания са били Лили Колинс, Талула Уилис, лейди Амелия Уиндзор и Епъл Мартин, дъщерята на Гуинет Полтроу и Крис Мартин.

Кой ще бъде звездата на нощта?

До 28 ноември остава малко повече от месец.

Част от дебютантките вече са избрали своите рокли, други пазят дизайнерите в тайна.

Модните къщи подготвят последните проби, а младите жени репетират за вечерта, в която ще застанат пред фотографите на едно от най-ексклузивните събития в света.

Зад блясъка обаче се крие и любопитна промяна.

Ако преди векове подобни балове били начин младите дами да бъдат представени пред обществото и потенциални бъдещи съпрузи, днес участничките са студентки, бъдещи професионалистки и млади жени със собствени амбиции.

Една изучава мода, друга комуникации, трета е израснала сред най-влиятелните музикални мениджъри в света.

И когато се появят под кристалните полилеи на „Шангри-Ла“, всяка ще носи не само рокля от прочута модна къща, но и историята на своето семейство.