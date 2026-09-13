Изпращат Оскар де ла Рента на 3 ноември
Оскар де ла Рента ще бъде погребан на частна церемония в църквата "Свети Игнасио Лойола" в Ню Йорк на 3 ноември, съобщава сайтът WWD. Службата ще се...
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Оскар де ла Рента ще бъде погребан на частна церемония в църквата "Свети Игнасио Лойола" в Ню Йорк на 3 ноември, съобщава сайтът WWD. Службата ще се...
"Джентълменът на модата" Оскар де ла Рента почина на 82 г., месец след последното си ревю Американският дизайнер Оскар де ла Рента, любимец на първит...
Почина световноизвестният дизайнер Оскар де ла Рента. Той си отиде от този свят на 82-годишна възраст, като едно от най-известните имена в модната инд...