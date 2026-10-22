Край на чистенето след почивката! Airbnb забрани на хазяите да превръщат гостите в камериерки

Представете си, че сте наели уютен апартамент за уикенда, платили сте нощувките и таксата за почистване, а на тръгване ви очаква списък със задачи. Да свалите чаршафите, да измиете чиниите, да ги подредите обратно в шкафовете, да съберете боклука и да го изнесете. И всичко това, преди да предадете ключовете.

За мнозина, използвали Airbnb, подобни изисквания отдавна са част от неприятните изненади на почивката.

Сега платформата за краткосрочно настаняване реши да сложи граници на претенциите на собствениците. Компанията обяви нови правила, които ограничават задълженията за почистване, налагани на гостите, и изискват условията за престой да бъдат ясни още преди резервацията.

Промените ще важат за всички резервации, направени на или след 20 ноември 2026 г.

Платил си за почистване? Няма да те карат да вършиш работата на чистачката

Според новите изисквания собствениците по принцип нямат право да възлагат на гостите дейности, които отнемат значително време и усилия или обичайно се извършват от професионален почистващ персонал.

Това означава, че вече няма да могат да изискват от туристите да свалят чаршафите от леглата, да пускат пералня, да мият и прибират съдовете или да извозват отпадъците извън имота.

Новата политика е особено важна за гостите, които плащат отделна такса за почистване.

През годините мнозина се оплакваха, че на практика трябва да свършат голяма част от работата сами, въпреки че са платили на собственика за подготовката на жилището за следващите посетители.

Airbnb посочва, че целта е гостите да знаят предварително какво се очаква от тях, без да бъдат изненадвани с допълнителни задължения в края на престоя си.

„Вътрешните правила помагат на гостите да разберат какво очакват домакините, но от нашата общност чуваме, че те могат да бъдат объркващи, обременяващи и трудни за управление“, заявиха от компанията пред BBC.

„Затова ги преработихме така, че да бъдат по-лесни за намиране и по-ясни за определяне, заедно с нова политика, която гарантира разумни изисквания, без неприятни изненади.“

Седем основни правила вместо безкрайни списъци

Airbnb въвежда по-ясна система за правилата, които собствениците могат да посочват в обявите си.

Те вече ще могат да избират от седем стандартни категории, свързани с броя на нощуващите гости, часовете за тишина, провеждането на събития, домашните любимци, тютюнопушенето, комерсиалните снимки и видеозаснемането и заключването на жилището при напускане.

Домакините ще могат да добавят и допълнителни искания, но само ако са разумни и съответстват на политиките на платформата.

Така например собственикът може да помоли гостите да оставят използваните чинии в мивката. Не може обаче да изисква те да бъдат измити, подсушени и прибрани.

Допустимо е туристите да съберат използваните кърпи на едно място, но не и да бъдат задължавани да ги изперат.

Собственикът може да поиска отпадъците да бъдат разделени в определените за целта кошчета в жилището, но не и гостите да ги извозват другаде.

Има и още едно ограничение – домакините не могат да забраняват използването на удобство, което изрично са рекламирали като част от жилището, например климатик. Могат обаче да помолят гостите да го изключат, когато напускат.

Все пак ще има изключения

Компанията уточнява, че не всяко допълнително изискване непременно ще се смята за прекомерно.

В определени ситуации обстоятелствата могат да налагат по-специални правила.

Например, ако в даден район има продължителна суша и местните власти са въвели ограничения за използването на вода, собственикът може да поиска гостите да ограничат продължителността на душовете си.

В райони, където има мечки или други диви животни, е възможно да бъде изискано отпадъците да се поставят в специални контейнери, които животните не могат да отварят.

Airbnb ще преценява подобни случаи според местоположението, вида на имота и местните условия.

Всички условия трябва да се виждат преди резервацията

Друга важна промяна засяга начина, по който туристите научават правилата на жилището.

Досега някои гости разбираха за определени задължения едва след като пристигнат или малко преди да напуснат.

Отсега нататък правилата и допълнителните искания трябва да бъдат посочени на определеното за това място в обявата още при резервирането.

Те ще се показват по-видимо и в информацията за пътуването, както и в напомнянията за резервацията.

Собствениците няма да могат да добавят нови правила впоследствие чрез лични съобщения, бележки, поставени в жилището, или устни инструкции.

Идеята е туристът да може да прецени предварително дали условията му харесват, вместо да бъде поставен пред свършен факт, когато вече е платил.

Няма да могат да налагат собствени глоби

Новата политика ограничава и възможността домакините да налагат финансови санкции по собствено усмотрение.

Собствениците няма да могат да определят глоби или други наказания само защото гост не е изпълнил тяхно допълнително изискване.

Това не означава, че туристите получават право да оставят жилището в лошо състояние.

Airbnb продължава да изисква от гостите да се отнасят грижливо към имота и да не го оставят в състояние, което налага извънредно или основно почистване.

При повреди, липсващи вещи или необичайни разходи за почистване собствениците могат да потърсят обезщетение съгласно действащите процедури.

За такива случаи платформата разполага и с програмата AirCover, която осигурява защита на домакините при определени щети.

Край и на неочакваните договори

Airbnb въвежда ограничения и върху изискванията гостите да подписват допълнителни договори.

Това ще бъде допустимо само при определени обстоятелства – например когато е задължително по закон, изисква се от правилата на жилищната общност или се отнася до месечен престой.

Изключения са предвидени още за жилищата от категорията Airbnb Luxe и за някои допълнителни услуги, като наемане на количка за голф.

И в тези случаи условията трябва да бъдат предварително обявени.

Компанията заявява, че ако установи правила или искания, които не съответстват на новата политика, ще уведоми домакина и ще му даде възможност да ги поправи.

Собствениците ще могат да обжалват, ако не са съгласни с оценката.

При продължаващи нарушения платформата може да постави предупреждение в обявата, да намали видимостта ѝ в резултатите от търсенето или да предприеме други мерки.

Дистанционното на телевизора предизвика скандал

Причината за промените става още по-ясна на фона на история, която наскоро предизвика оживени дискусии в TikTok.

Двама собственици на ваканционно жилище в американския щат Джорджия – Каси и Джон – публикуват видеоклипове, в които подробно инспектират имота след напускането на гостите.

Кадрите станали популярни именно заради изключителното внимание, с което двойката проверява дали всичко е оставено на правилното място.

В един от клиповете Каси и Джон обвиняват гостите, че не са уважили вътрешните правила на дома, тъй като дистанционното управление на телевизора било оставено на неправилно място.

Това предизвикало критики от потребители, според които подобни очаквания са прекомерни.

Двамата собственици обаче отговорили, че съдържанието им е било разбрано погрешно.

Случаят се превърна в показателен пример за напрежението между желанието на собствениците да защитят имуществото си и очакванията на гостите да прекарат почивката си спокойно.

Почивката отново трябва да бъде почивка

Решението на Airbnb идва след години на критики към платформата заради високите допълнителни такси и задълженията, които някои собственици налагат при напускане.

Новите правила няма да премахнат всички отговорности на туристите. Те ще продължат да трябва да спазват часовете за настаняване и напускане, ограниченията за шум, условията за домашни любимци и останалите изрично посочени правила.

Но границата между нормалната грижа за чуждо жилище и работата на почистващ персонал вече ще бъде по-ясна.

От 20 ноември 2026 г. собственикът ще може да поиска да оставите чиниите в мивката, но няма да може да ви задължи да ги измиете и подредите в шкафа.

Ако сте платили за почивка, тя не би трябвало да завършва с работна смяна като камериерка.