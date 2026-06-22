Три вечери безкрайни електронни бийтове на AURA: Temple of Eos

Енергията и атмосферата на едни от топ фестивалите за електронна музика в Европа се пренесе този уикенд на Sofia Airport Park, който се превърна в място, предлагащо безкрайно разнообразие от електронна музика, освобождаваща енергия и много танци с второто издание на AURA Festival. То премина под името Temple of Eos и включваше над 50 международни и български артисти, сред които бяха и някои от най-големите имена на сцената.

В рамките на три дни хиляди души посрещнаха изгревите на фона на техно бийтовете, а снощи легендата Armin Van Buuren постави официалния край на фестивала за 2026 г. От днес влизат в продажба тридневните билети Early bird за следващото издание на AURA Festival през 2027 г. Те могат да бъдат закупени в мрежата на Ticket Station на цени от 99 евро. Повече информация за артистите, лайнъпа и локацията очаквайте скоро на официалните канали на фестивала, както и на страницата AURA Festival.

Световноизвестни имена като бразилския диджей ALOK, белгиеца Dimitri Vegas, турската звезда Mahmut Orhan, Armin van Buuren, японския фаворит ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, както и Topic, MATTN, BIIA, 999999999 и Youna бяха сред артистите, които в продължение на един уикенд предлагаха богата палитра от електронна музика, която продължаваше до сутринта. Към тях се включиха и редица международни и български имена, всеки от които показваше свой стил и неповторим заряд.

Три сцени бяха на разположение за публиката, предоставящи различен тип атмосфери и енергия. Освен главната, която включваше впечатляващо пиро шоу, съпътстващо сетовете на хедлайнерите, двете по-малки сцени предоставиха също толкова въздействаща атмосфера. TOWER Stage беше мястото за почитателите на ъндърграунд електронната музика, предлагащо по-дълбоки и индустриални звуци, а MOON Stage, разположена на амфитеатралната площадка в парка, се превърна в пространство за едно по-интимно и трансцендентално преживяване.

И трите сцени събраха едни от най-интересните артисти от международната и българската клубна сцена, включващи имена като Chinonegro, Denis Sulta, Inside Out, Liubo Ursiny, Lia Petrova, Lina, Kaya Siren, Tedka, The Muffin Man, Laure Croft, Olympe, Julieta Intergalactica, Sokrat, Diass, Silver Ivanov и още много други, а през цялото време публиката имаше на разположение различни опции за релаксиране между сетовете, както и разнообразие от храни и напитки.

Второто издание на AURA Festival премина под знака на освобождаващата енергия, пулсиращи електронни ритми и споделените емоции, а следващото издание обещава да надгради това преживяване с още по-богата програма и по-мащабна фестивална концепция. От днес може да намерите Early bird тридневни билети за AURA Festival 2027 в мрежата на Ticket Station на цени от 99 евро. Повече информация за артистите, лайнъпа и локацията очаквайте скоро на официалните канали на фестивала, както и на страницата AURA Festival.

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