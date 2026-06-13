Динамичното парче Temple of Eos е химнът на AURA Festival 2026
Песента е съвместна колаборация на енергичната изпълнителка MATTN заедно с талантливите UUFO и BOBE
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Песента е съвместна колаборация на енергичната изпълнителка MATTN заедно с талантливите UUFO и BOBE
Резидент артистите на клуб №1 в света пристигат у нас за ексклузивен лайв през декември
Новата категория билети BACKSTAGE предоставят ексклузивно преживяване отблизо
"Небесните градини“ превърнаха Vidas Art Arena в София в портал към фантастична електронна вселена