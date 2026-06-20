Хиляди души танцуваха до сутринта на първия ден от AURA: Temple of Eos

Хиляди посрещнаха изгрева под пулсиращите звуци на техно бийтовете на Sofia Airport Park по време на първия ден от AURA Festival: Temple of Eos. Той започна точно в 18 ч. и през цялата нощ предлагаше разнообразие от музика, светлини, цветове и енергия, разпределени на три сцени, носещи неповторим заряд.

На главната сцена публиката посрещна двама от най-известните имена в електронната музика – бразилския топ 3 диджей в света ALOK, за когото това беше първо участие у нас, и турската звезда Mahmut Orhan, който дори почерпи някои от феновете си със сарми. Впечатляващо пиро шоу съпътстваше артистите на главната сцена, а на големите екрани зад пулта публиката можеше да проследи всяко движение и емоция на изпълнителите.

Двете по-малки сцени - TOWER Stage и MOON Stage, предлагаха една по-спокойна, но все така силна програма, включваща международни и български артисти като Chinonegro, Denis Sulta, Inside Out, Liubo Ursiny, Lia Petrova, Lina, Kaya Siren и много други.

Тази нощ обещава да е още по-впечатляваща, като хедлайнерите на втората фестивална вечер ще са отново топ имена на световната електронна сцена - белгийският диджей Dimitri Vegas и японският феномен ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U. TOWER Stage и MOON Stage ще продължат да предлагат по-различна атмосфера от тази на главната сцена. Зад пулта на TOWER Stage ще застанат имена като Tedka, The Muffin Man, Laure Croft, Olympe и др., които ще предложат едно по-дълбоко и индустриално звучене. А на MOON Stage ще излязат Julieta Intergalactica, Sokrat, Diass, Silver Ivanov и още, като отново ще превърнат сцената в място за по-емоционално преживяване.

На 21 юни, третата и последна AURA вечер, фестивала ще закрие легендата Armin Van Buuren, заедно с още артисти като Bobe, Jesabel, Laura Van Dam, Gallya, ONYVAA, Elli Acula и други.

През цялото време публиката има на разположение различни опции за седене и релаксиране между сетовете, както и разнообразие от храни и напитки. Фестивалът отваря врати точно в 18 ч., като организаторите са предвидили улеснен достъп до територията на събитието с временна организация на движението в района на метростанцията, откъдето посетителите ще могат лесно да достигнат пеша до входовете на фестивала. Ще работят множество входни зони, включително отделни Fast Lane входове за притежателите на VIP и BACKSTAGE билети, както и няколко гейта за еднодневни и тридневни билети, които ще бъдат отваряни динамично според потока от посетители.

За всички, които планират посещението си с градски транспорт, организаторите напомнят, че метрото ще се движи с обичайното си работно време, като последният влак в посока Летището е в 23:33 часа, а първият сутрешен - в 05:27 часа. До фестивала може да се достигне и с автобусна линия 84, както и с нощната линия N4 до Терминал 2.

Билети за AURA: Temple of Eos все още може да намерите в мрежата на Ticket Station, като посетителите могат да избират между еднодневни, тридневни, младежки, VIP и BACKSTAGE билети. Най-ексклузивната категория предоставя достъп до Fast Lane вход, самостоятелни барове и санитарни зони, безплатен паркинг за трите дни на фестивала и възможността публиката да бъде максимално близо до любимите си артисти. Повече актуална информация за фестивала следете в социалните мрежи на AURA Festival и Fest Team.

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