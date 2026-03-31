AURA: Temple of Eos разгръща нови измерения с 23 нови артисти и две нови сцени

През юни 2026 AURA Festival се завръща за втора поредна година, но този път още по-мащабен. Temple of Eos, концептуалният свят на второто издание, отваря нови пространства, нови сцени и нови звукови измерения, превръщайки Sofia Airport Park в още по-мащабна, жива вселена. Еднодневни, тридневни, ВИП и младежки билети може да откриете в продажба в мрежата на Ticket Station, където ще влезе и новата категория билети BACKSTAGE, които предоставят ексклузивно преживяване отблизо.

След първоначалния анонс с глобални имена като ALOK – артист със световно признати хитове и милиони последователи, Armin van Buuren – една от най-влиятелните фигури в историята на транс музиката, Dimitri Vegas – фестивален хедлайнер с десетилетия доминация, Mahmut Orhan – разпознаваем със своя емоционален и ориенталски нюансиран звук, и ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U – артист с редки и силно търсени участия, фестивалът обявява нова вълна от 23 имена, а с разрастването на лайнъпа, AURA разкрива и две нови сцени, които ще разширят преживяването отвъд познатото.

Главната сцена остава сърцето на фестивала – мястото, където всяка вечер се разгръща като самостоятелен ритуал с ясно изградена драматургия. На 19 юни енергията ще се движи от селекцията на Blathoven b2b Matizze и World Up DJs (Dimo BG, Milen DJ, Silver Ivanov & Vasco C), през модерното електронно звучене на Avalan Rokston, до глобалния заряд на ALOK и атмосферния, ориентално оцветен сет на Mahmut Orhan, допълнени от мелодичния поп-електронен стил на Topic и Youna. Втората вечер сцената преминава в по-интензивен режим – Michael Veili и J Pro поставят локалния тон, а MATTN внася международната фестивална енергия точно преди кулминацията с Dimitri Vegas и експерименталния, индустриален заряд на ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, последвани от суровото техно на BIIA и хипнотичната сила на 999999999. Финалният ден, 21 юни, събира новата и утвърдената сцена в лицето на BOBE, UUFO, Jesabel и Laura van Dam, преди големия завършек с Armin van Buuren – емоционален, мащабен и обединяващ финал на цялото пътешествие.

TOWER Stage оформя второто измерение на AURA – индустриално, по-дълбоко и насочено към ъндърграунд звученето. Разположена под спирката на метрото, тази сцена ще бъде дом на артистите, които движат съвременната клубна култура. На 19 юни тя събира Vescotec, лайв проекта Inside Out Live, Liubo Ursiny, както и международни имена като Denis Sulta със своя емоционален и еуфоричен хаус, Chinonegro със селектиран клубен звук, заедно с Shosho и Factor. На 20 юни динамиката се засилва с TEDKA, ексцентричната The Muffin Man, тъмния и прецизен техно почерк на Laure Croft, детайлния сет на Gaiser Live, органичната електроника на Parallelle и атмосферния стил на Olympe. В последния ден от фестивала сцената преминава към ритъма на Liubo Ursiny, Gallya, както и силното техно присъствие на ONYVAA и Elli Acula – артисти, които оформят новата вълна на европейската сцена.

И не на последно място, MOON Stage добавя трето, по-интимно измерение към фестивала – пространство за открития, изненади и по-близък контакт с артистите. Разположена на амфитеатралната площадка в парка на летището, сцената ще предложи внимателно курирана селекция. В откриващия ден на фестивала се крие мистерия – специално шоу, което предстои да бъде разкрито, а на 20 юни сцената ще събере разнообразна палитра от локални и международни артисти – от експресивното присъствие на Sokrat, през космическата енергия на Julieta Intergalactica и Diass, до Angelos и Julya Karma, както и специалния b2b сет на Silver Ivanov и Milen. Тази сцена ще бъде мястото, където границите между жанрове, публика и артисти се размиват, създавайки усещане за общност и споделено преживяване до ранните часове.

През 2026 трите сцени на AURA Festival: Temple of Eos ще оформят три различни измерения в рамките на фестивала. И този сезон събитието продължава да следва философията „Един фестивал. Много измерения.” – но тази година измеренията са повече от всякога. От дневни активности и арт инсталации до нощни ритуали и тайни събития, Temple of Eos се разгръща като цялостно пътешествие, в което музиката, пространството и хората се сливат, а Sofia Airport Park се превръща не просто в локация, а в портал.

Билетите за AURA: Temple of Eos 2026 вече са в продажба в мрежата на Ticket Station – еднодневни, тридневни, младежки и VIP категории. Новата BACKSTAGE категория предоставя още място на самата сцена, непосредствено до артиста от първата до последната минута на събитието, Fast Lane вход, самостоятелни WC за максимално удобство, самостоятелен бар,сървиз и безплатен паркинг за трите дни на фестивала.

Актуална информация за събитието може да следите тук, на сайта на фестивала, както и в социалните мрежи на Fest Team.

