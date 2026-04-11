Костадин Костадинов: Подготвят нова Костинбродска афера

През последната седмица наблюдаваме добре планиран сценарий, координиран между ПП-ДБ и формацията на Радев. Това заяви председателят на „Възраждане“, Костадин Костадинов, в публикация във Фейсбук.

Той посочи, че се разиграва добре планиран театър, в който участват ПП-ДБ и формацията на Румен Радев. Повод за това, според него, е доклад на неправителствена организация, предупреждаващ за риск от хибридна атака върху изборите.

Костадинов обаче поставя под съмнение съдържанието на доклада и го определя като несъстоятелен, като твърди, че в него се използват за аргументи публикации в социални мрежи и онлайн активност с ограничен обхват.

Председателят на „Възраждане“ бе категоричен, че целта на този сценарий е двойна – от една страна да се създаде образ на политическа жертва в последните дни преди изборите, а от друга – да се мобилизира електорат чрез противопоставяне и внушения за външна намеса.

В публикацията си Костадинов отправя и по-сериозни съмнения, като твърди, че в страната има опити за влияние върху изборния процес чрез участие в секционните избирателни комисии.

Костадин Костадинов алармира, че съществува риск бюлетини за „Възраждане“ да бъдат обявявани за невалидни, като част от по-широк сценарий за манипулация.

„Само че този път номерът няма да мине. Втора Костинбродска афера няма да има“, заявява той.

Костадинов подчертава, че партията му ще има активно присъствие в изборния процес и ще следи за всякакви нередности.

„Ще имаме грижата да осигурим честността на изборите.“, посочва още той, като добавя, че „Възраждане“ няма да допусне опити за изкривяване на резултатите.

Темата за честността на вота и възможните опити за влияние върху него все по-често влиза във фокуса на политическия дебат в последните дни преди изборите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com