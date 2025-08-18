Потребителската кошница поевтиня с лев. Зеленчуците свалят сметката

Потребителската кошница тази седмица струва с един лев по-малко.

Цената й е 97 лева срещу 98 лева миналата седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, представени от нейния член Велизар Георгиев на специална пресконференция. По думите му намалението се дължи основно на поевтиняването на плодовете и зеленчуците, които традиционно определят летните колебания в цените.

Зеленчуците поевтиняват, но краставиците изненадват

Спад в цените на едро бележат редица зеленчуци – доматите поевтиняват с 19 стотинки, зелето с 5 стотинки, зеленият пипер с цели 24 стотинки, а зрелият лук с 12 стотинки. При морковите понижението е по-скромно – едва 2 стотинки, но при червения пипер достигна 9 стотинки. Картофите също са по-евтини – с 4 стотинки за килограм. При плодовете най-голям спад се наблюдава при кайсиите – цели 30 стотинки, а прасковите поевтиняват с 21 стотинки. Ябълките са с три стотинки надолу, докато дините запазват цената си от миналата седмица. На този фон единствено краставиците вървят срещу течението и поскъпват с 30 стотинки, а лимоните и тиквичките – с по 20 стотинки.

Основните храни – малки движения нагоре и надолу

Докато при зеленчуците промените са по-осезаеми, при основните хранителни продукти движенията са далеч по-умерени. Свинското месо е с 7 стотинки нагоре, брашното с 6 стотинки, сиренето – с 9 стотинки, а олиото – с 9 стотинки. Леко поскъпване има и при маслото – с 6 стотинки. В същото време обаче цената на кашкавала пада с 11 стотинки, прясното мляко с една стотинка, а киселото мляко – с две. Други стоки като захар, фасул, ориз, яйца и пилешко месо остават стабилни и без промяна спрямо предходната седмица.

Сезонните фактори диктуват пазара

Велизар Георгиев подчерта, че тези колебания са напълно нормални за сезона и не се наблюдават никакви необичайни влияния върху пазара. Като пример той припомни цените от 20 май досега – за три месеца има редица промени, които обаче следват естествената динамика на търговията. Така например захарта е паднала от 1,87 на 1,83 лв. за килограм, фасулът – от 4,35 на 4,17 лв., докато олиото е поскъпнало от 3,15 на 3,26 лв. за литър. Зеленчуците от своя страна показват най-големите разлики – зелето е паднало от 1,70 на 0,87 лв. за килограм, а зеленият пипер – от 4,32 на едва 1,95 лв. В същото време лимоните бележат сериозен скок – от 3,02 на 4,35 лв. за килограм. „Наблюдаваме нормален пазар с характерни сезонни колебания“, обобщи Георгиев, подчертавайки, че данните сочат предвидимост и липса на сътресения.

