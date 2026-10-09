Нови правила за бързите кредити. Две ключови промени

„Прогресивна България“ предлага нови ограничения за фирмите за бързи кредити и събирането на дългове. Сред мерките са съвместна работа на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Българската народна банка (БНБ) при системни нарушения, ограничаване на разходите по малките заеми и забрана за търсене на длъжници през нощта.

Според предложенията кредитите до две минимални работни заплати ще попадат в категорията на малките заеми, за които ще важат специални ограничения върху оскъпяването. Така се отхвърля идеята на Министерството на икономиката за възможност разходите по тях да достигат до 100%.

Предвижда се и създаване на регистър на хората, които доброволно са заявили, че не желаят да им бъдат отпускани кредити. Фирмите за бързи заеми ще получат достъп и до регистъра на лицата с хазартна зависимост.

Друга мярка предвижда колекторските компании да нямат право да търсят длъжници между 20:00 и 8:00 часа. Предлага се също да не се отпускат кредити през нощта, както и на непълнолетни без декларация от родител.

Предложения за промени в Закона за потребителския кредит:

Предложения за промени в Закона за потребителския кредит:

До 20% оскъпяване за малките заеми

Председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Константин Проданов обясни, че бързите кредити остават търсен продукт, въпреки високите разходи за потребителите.

По думите му при заем от 1000 евро в някои случаи връщаната сума може да достигне 2000 евро дори при срок от един-два месеца, според анализи на самата индустрия.

С предложените промени максималното оскъпяване на малките кредити за един месец ще бъде 20% от отпуснатата сума, като в този процент ще се включват не само лихвите, но и всички останали разходи.

Така при заем от 1000 евро допълнителните разходи няма да могат да надхвърлят 200 евро за един месец, поясни Проданов.