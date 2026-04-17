Министър за горивата: Няма да има таван на цените!

Икономическият министър Ирина Щонова предупреди за сериозен натиск върху българската икономика заради съчетание от външна криза и вътрешни слабости, като подчерта, че системата не е достатъчно устойчива. По думите й около 10% от поскъпванията на стоки подлежат на проверки като необосновани, но държавата няма да въвежда тавани на цените. Тя увери, че няма риск от недостиг на горива и торове, въпреки ръста в цените. Правителството ще продължи с ограничени и целенасочени мерки за подкрепа на най-засегнатите сектори.

Щонова заяви в интервю за НоваНюз, че най-голямото предизвикателство пред икономиката е комбинацията от глобална несигурност и вътрешни проблеми като липсата на бюджет, административната тежест и забавените решения. „Най-тревожно е, че трябва да устояваме кризисна ситуация, когато нашата система не е достатъчно устойчива“, подчерта тя.

Министърът посочи, че държавата прилага консервативен и таргетиран подход към бизнеса. Подкрепата е насочена основно към транспортния и земеделския сектор чрез разсрочване на плащания, по-лесен достъп до кредити с държавни гаранции и допълнително финансиране за обществения транспорт. „Целта е да осигурим ликвидност в момент на криза, без да се раздават средства без ясна насоченост“, обясни тя.

По отношение на горивата и торовете Щонова подчерта, че България разполага с достатъчни ресурси и дори изнася част от продукцията. Тя се обяви против ограничения върху износа, като предупреди, че подобни мерки биха навредили на бизнеса. В същото време институциите засилват контрола върху цените и следят за спекулативни практики.

Министърът беше категорична, че въвеждането на тавани на цените не е решение. Според нея подобна мярка води до дефицити и удря най-силно уязвимите групи. Вместо това държавата ще разчита на контрол и поетапни действия според развитието на кризата.

По отношение на перспективите Щонова заяви, че към момента не се очаква тежка икономическа криза, но всичко зависи от продължителността на конфликта в Близкия изток. Тя подчерта, че при бързо успокояване на ситуацията икономиката може да се стабилизира в рамките на месеци.

В заключение министърът призова за строга финансова дисциплина, намаляване на дефицита и ускоряване на реформите, като подчерта значението на ефективната администрация и изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.

