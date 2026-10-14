Край! Известна марка коли отива в историята

Volkswagen Group претърпява голяма реорганизация, адаптирайки се към промените в световната автомобилна индустрия. Управителният съвет на автомобилостроителя възнамерява да изтегли испанската марка Seat от пазара след няколко години, съобщава германското икономическо издание Wirtschaftswoche, цитирано от БТА.

Seat вече няма да бъде част от стратегическата визия на групата за 2030 година. Като основание за решението се посочва, че спирането на испанската марка ще намали сложността и инвестиционната тежест в групата.

Говорител на Volkswagen заяви, че компанията не коментира вътрешни документи. „Те се обсъждат и приемат от компетентните органи. Ние не се намесваме в този процес“, посочи той.

Освен прекратяването на марката „Сеат“ сред въпросите се очаква да бъдат дългосрочните перспективи за четири завода в Германия, както и възможното съкращаване на десетки хиляди работни места по целия свят.

Групата Volkswagen претърпява голяма реорганизация, адаптирайки се към промените в световната автомобилна индустрия. Нарастващата конкуренция от Китай и митата, наложени от Съединените щати, оказват натиск върху германския автомобилен конгломерат, принуждавайки го да намали разходите.

Volkswagen Group все още не е публикувала отделни данни за продажбите на Seat и Cupra, но общите продажби на двете марки са намалели. Представителите на работниците и провинция Долна Саксония обаче обявиха, че ще се противопоставят на закриването на германските заводи в Цвикау, Емден, Хановер и Некарзулм, като според вътрешни източници са изготвили свои предложения към Надзорния съвет.