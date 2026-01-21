"Промяната" ври и кипи! Чистка и страх от Радев

"Промяната" ври и кипи. От една страна страхът от новата партия на Румен Радев отне съня на лидерите, от друга - листите вече заформиха партийни войни. Както "Стандарт" писа, лидерът Асен Василев чисти листите от хора на Кирил Петков. Николай Денков съобщи, че бунтарите Даниел Лорер и Явор Божанков няма да са в списъците на ПП за 52-рия парламент, Лена Бориславова потвърди, макар и завоалирано, с пост във фейсбук, че няма да е в листите на ПП.

Темата коментира в ефира на Нова тв бившият икономически министър Богдан Богданов. Попитан има ли разчистване на неудобни за Асен Василев хора, като Явор Божанков, Даниел Лорер и Лена Бориславова, за които се говори, че няма да влязат в листите на ПП за следващите избори, той се измъкна от отговор, като заяви, че листи и хора все още не са коментирани.

"Не, няма чистка. Имаме тепърва Национален съвет, където тази тема ще се обсъжда. Не мога да потвърдя дали Лена Бориславова ще влезе и дали тя има желание да влезе. Но напрежение няма"

Богданов съобщи, че ПП-ДБ все още нямат позиция за проекта на Радев и не могат да кажат партньор или конкурент виждат в негово лице.

За първи път българите разбраха, че бъдещето е в техни ръце и нямат нужда от спасители. Ние имаме два основни приоритета – да изградим силна България и да сме силен европейски партньор. Тези наши приоритети са в основата на разговор с всеки, който иска да е наш партньор. Ние не сме чули от президента Румен Радев отговор на тези въпроси и това не ни дава повод да смятаме, че той може да ни е партньор, заяви депутатът от ПП-ДБ.

"Противоречивите заявки, които сме чували по важни въпроси, включително и външнополитически, не ни дават увереност, че бихме могли в този момент да кажем "За" или "Не" на партньорство с потенциалната партия на Радев", заяви депутатът.

Богданов каза, че за да има преговори, трябва да знаят дали потенциалните им партньори виждат бъдещето на България в Европа, или на Изток. "Ние го виждаме в Европа, така че ако отсрещната страна, с която трябва потенциално да си партнираме, вижда нещо различно, ние нямаме тема за разговор. Ако съдебната реформа и овладяването на държавата в текущата ситуация не е приоритет за човека, с когото сядаме на масата, нямаме тема за разговор. Това са двете основни теми - борба с корупцията и бъдещето на България в Европа", обясни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com