Нова ера за ББР. Повече пари за бизнеса, земеделието и регионите

Българската банка за развитие (ББР) влиза в нов етап с амбицията да се превърне в един от основните финансови двигатели на икономическата политика на държавата. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев представи новия състав на Надзорния съвет и очерта мащабна програма за повече ресурс към българския бизнес, земеделието, стратегическите производства, общините, инфраструктурата и регионите. Работи се и по увеличаване на капитала на ББР, като планът е да бъде мобилизиран ресурс за над 1 млрд. евро. Държавата ще запази акционерното си участие и водещата си роля в управлението на банката.

ББР става ключов инструмент на държавата

„Българската банка за развитие вече е там, където трябва да бъде - в центъра на икономическата политика на държавата“, заяви Александър Пулев.

По думите му правителството е консолидирало структурите, свързани с икономиката, инвестициите и индустриалното развитие, така че да има единен център на отговорност и по-добра координация между отделните институции. В тази система ББР трябва да бъде основният финансов инструмент за превръщането на националните икономически приоритети в конкретни проекти.

Сред основните направления са секторите с висока добавена стойност, малките и средните предприятия, стратегическите производства, общините и инфраструктурата. Специално внимание ще бъде отделено на инвестициите, които могат да намалят икономическите различия между отделните региони на страната.

Над 1 млрд. евро нов ресурс

Една от най-големите задачи е новата финансова рамка на банката. Пулев потвърди, че се работи по увеличаване на капитала, като планът е за над 1 млрд. евро.

По думите му увеличението трябва да стане на пазарен принцип и да бъде бюджетно неутрално. Наред с държавния ресурс ще се търсят възможности за мобилизиране и на частен капитал.

Особена роля ще имат публично-частните партньорства. България вече подписа меморандум за сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие в тази област, а ББР трябва да се превърне в един от основните инструменти за реализиране на подобни проекти.

Мощна подкрепа за земеделието

Един от първите сектори, към които ще бъдат насочени нови финансови инструменти, е земеделието. Целта е българските производители да получат по-добри възможности за финансиране и по-силни позиции спрямо вносната продукция.

ББР ще работи по цялата верига на добавената стойност - от първичното производство през преработката до достигането на готовите продукти до пазара и големите търговски вериги.

Ще продължи и подкрепата за кооперирането между земеделските производители, което трябва да им позволи да бъдат по-конкурентоспособни и да реализират по-големи обеми продукция.

Повече фирми ще стигат до финансиране

Важна промяна ще има и при подкрепата за малкия и средния бизнес. Вместо ББР да финансира директно всяко предприятие, все по-голяма роля ще имат гаранционните схеми през търговските банки.

Председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова обясни, че така финансовата подкрепа може да достигне до значително по-голям брой компании. Директното кредитиране от ББР ще остане инструмент за отделни случаи и специфични проекти.

Този модел позволява ресурсът на държавната банка да бъде умножен чрез банковата система и да достига до повече предприятия в различни части на страната.

Бизнесът и общините ще участват в изработването на продуктите

Към Надзорния съвет на ББР действа и Консултативен съвет, в който участват национално представените работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините.

Чрез него банката получава пряка информация за реалните потребности на бизнеса, работещите и местната власт. Това трябва да позволи разработването на финансови продукти, които отговарят по-точно на конкретните проблеми на предприятията и регионите.

По думите на Деляна Иванова задачата е ББР да не бъде просто източник на финансиране, а практически инструмент за реализиране на националните икономически приоритети.

Приемственост начело на Надзорния съвет

Деляна Иванова запазва поста си като председател на Надзорния съвет, което според Пулев осигурява приемственост в управлението на банката.

Снимка: БТА

Иванова подчерта, че новият състав ще надгради постигнатото и ще работи за привличане на стратегически инвестиции, икономически растеж и създаване на работни места.

Според нея надзорът трябва едновременно да гарантира финансовата стабилност и прозрачното управление на ББР и да следи дейността на банката да води до измерими резултати за бизнеса, регионите и икономиката.

Силен банков и международен опит в новия състав

Сред новите членове на Надзорния съвет е Иван Кутлов, който работи в банковия сектор от 1991 г. и има опит, натрупан през няколко тежки финансови и икономически кризи.

В съвета влиза и Иван Раичков, който повече от 15 години е ръководил банкови операции в „УниКредит Булбанк“. Неговата експертиза е свързана с управлението на процеси, вътрешния контрол и операционния риск.

Третият нов член е Даниел Бърг - бивш директор на Европейската банка за възстановяване и развитие в България. Той носи сериозен международен опит и контакти и вижда възможност да допринесе в три основни направления - по-силно взаимодействие между публичния и частния сектор, мобилизиране на ново финансиране и инвестиции и повишаване на ефективността на самата банка.

Инвестиции, работни места и по-силни региони

Новата концепция поставя ББР едновременно в няколко роли - партньор на малкия бизнес, финансов гръб за земеделските производители, инструмент за стратегически инвестиции и подкрепа за общините и инфраструктурните проекти.

Целта е средствата да бъдат насочвани там, където могат да създават производство, работни места и дългосрочен икономически ефект. Наред с това банката трябва да помага за привличането на частен капитал и за намаляването на икономическите различия между отделните региони на България.

Ако планът за ресурс над 1 млрд. евро и новите финансови инструменти бъдат реализирани, ББР ще разполага със значително по-голям капацитет да превръща икономическите приоритети на държавата в конкретно финансиране за бизнеса и инвестициите.