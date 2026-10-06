Политика

Нова ера за ББР. Повече пари за бизнеса, земеделието и регионите

Държавата запазва водещата си роля, а банката ще привлича и частен капитал за големи проекти

Нова ера за ББР. Повече пари за бизнеса, земеделието и регионите
Снимка: БТА
06 окт 26 | 12:38
367
Иван Ватахов Иван Ватахов

Българската банка за развитие (ББР) влиза в нов етап с амбицията да се превърне в един от основните финансови двигатели на икономическата политика на държавата. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев представи новия състав на Надзорния съвет и очерта мащабна програма за повече ресурс към българския бизнес, земеделието, стратегическите производства, общините, инфраструктурата и регионите. Работи се и по увеличаване на капитала на ББР, като планът е да бъде мобилизиран ресурс за над 1 млрд. евро. Държавата ще запази акционерното си участие и водещата си роля в управлението на банката.

ББР става ключов инструмент на държавата

„Българската банка за развитие вече е там, където трябва да бъде - в центъра на икономическата политика на държавата“, заяви Александър Пулев.

По думите му правителството е консолидирало структурите, свързани с икономиката, инвестициите и индустриалното развитие, така че да има единен център на отговорност и по-добра координация между отделните институции. В тази система ББР трябва да бъде основният финансов инструмент за превръщането на националните икономически приоритети в конкретни проекти.

Сред основните направления са секторите с висока добавена стойност, малките и средните предприятия, стратегическите производства, общините и инфраструктурата. Специално внимание ще бъде отделено на инвестициите, които могат да намалят икономическите различия между отделните региони на страната.

Над 1 млрд. евро нов ресурс

Една от най-големите задачи е новата финансова рамка на банката. Пулев потвърди, че се работи по увеличаване на капитала, като планът е за над 1 млрд. евро.

По думите му увеличението трябва да стане на пазарен принцип и да бъде бюджетно неутрално. Наред с държавния ресурс ще се търсят възможности за мобилизиране и на частен капитал.

Особена роля ще имат публично-частните партньорства. България вече подписа меморандум за сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие в тази област, а ББР трябва да се превърне в един от основните инструменти за реализиране на подобни проекти.

Мощна подкрепа за земеделието

Един от първите сектори, към които ще бъдат насочени нови финансови инструменти, е земеделието. Целта е българските производители да получат по-добри възможности за финансиране и по-силни позиции спрямо вносната продукция.

ББР ще работи по цялата верига на добавената стойност - от първичното производство през преработката до достигането на готовите продукти до пазара и големите търговски вериги.

Ще продължи и подкрепата за кооперирането между земеделските производители, което трябва да им позволи да бъдат по-конкурентоспособни и да реализират по-големи обеми продукция.

Повече фирми ще стигат до финансиране

Важна промяна ще има и при подкрепата за малкия и средния бизнес. Вместо ББР да финансира директно всяко предприятие, все по-голяма роля ще имат гаранционните схеми през търговските банки.

Председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова обясни, че така финансовата подкрепа може да достигне до значително по-голям брой компании. Директното кредитиране от ББР ще остане инструмент за отделни случаи и специфични проекти.

Този модел позволява ресурсът на държавната банка да бъде умножен чрез банковата система и да достига до повече предприятия в различни части на страната.

Бизнесът и общините ще участват в изработването на продуктите

Към Надзорния съвет на ББР действа и Консултативен съвет, в който участват национално представените работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините.

Чрез него банката получава пряка информация за реалните потребности на бизнеса, работещите и местната власт. Това трябва да позволи разработването на финансови продукти, които отговарят по-точно на конкретните проблеми на предприятията и регионите.

По думите на Деляна Иванова задачата е ББР да не бъде просто източник на финансиране, а практически инструмент за реализиране на националните икономически приоритети.

Приемственост начело на Надзорния съвет

Деляна Иванова запазва поста си като председател на Надзорния съвет, което според Пулев осигурява приемственост в управлението на банката.

Диляна Иванова * ББР
Снимка: БТА

Иванова подчерта, че новият състав ще надгради постигнатото и ще работи за привличане на стратегически инвестиции, икономически растеж и създаване на работни места.

Според нея надзорът трябва едновременно да гарантира финансовата стабилност и прозрачното управление на ББР и да следи дейността на банката да води до измерими резултати за бизнеса, регионите и икономиката.

Силен банков и международен опит в новия състав

Сред новите членове на Надзорния съвет е Иван Кутлов, който работи в банковия сектор от 1991 г. и има опит, натрупан през няколко тежки финансови и икономически кризи.

В съвета влиза и Иван Раичков, който повече от 15 години е ръководил банкови операции в „УниКредит Булбанк“. Неговата експертиза е свързана с управлението на процеси, вътрешния контрол и операционния риск.

Третият нов член е Даниел Бърг - бивш директор на Европейската банка за възстановяване и развитие в България. Той носи сериозен международен опит и контакти и вижда възможност да допринесе в три основни направления - по-силно взаимодействие между публичния и частния сектор, мобилизиране на ново финансиране и инвестиции и повишаване на ефективността на самата банка.

Инвестиции, работни места и по-силни региони

Новата концепция поставя ББР едновременно в няколко роли - партньор на малкия бизнес, финансов гръб за земеделските производители, инструмент за стратегически инвестиции и подкрепа за общините и инфраструктурните проекти.

Целта е средствата да бъдат насочвани там, където могат да създават производство, работни места и дългосрочен икономически ефект. Наред с това банката трябва да помага за привличането на частен капитал и за намаляването на икономическите различия между отделните региони на България.

Ако планът за ресурс над 1 млрд. евро и новите финансови инструменти бъдат реализирани, ББР ще разполага със значително по-голям капацитет да превръща икономическите приоритети на държавата в конкретно финансиране за бизнеса и инвестициите.

Тагове:
Иван Ватахов
Автор Иван Ватахов

Още по тема Банки
УниКредит Булбанк разширява възможностите за подкрепа на недоносените деца чрез blink дарение

УниКредит Булбанк разширява възможностите за подкрепа на недоносените деца чрез blink дарение

Съвместната инициатива с Фондация „Нашите недоносени деца“ и „Национална картова и платежна схема - bcard blink”, улесняват даренията за преждевременн...

Бизнес
25 септември | 17:36
0 коментара
218
Още от Политика
Коментирай