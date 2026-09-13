Кутев даде срок за нов ВСС, главният прокурор остава за по-късно
Депутатът от ПБ определи смяната като необратима, но очаква августовската съдебна ваканция да забави процедурата
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Депутатът от ПБ определи смяната като необратима, но очаква августовската съдебна ваканция да забави процедурата
Брюксел. Европейският парламент ще гласува пълния състав на новата Европейска комисия днес. Нейният председател Жан-Клод Юнкер ще представи новите ком...
София. Правителството направи промени в състава на Обществения съвет към центъра „Фонд за лечение на деца". По този начин кабинетът иска да подобри фу...