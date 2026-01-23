Най-верните си тръгнаха заедно с Радев

Най-верните хора на президента Румен Радев си тръгнаха заедно с него от "Дондуков" 2. Началникът на кабинета на президента - Гълъб Донев и президентският секретар по сигурност и отбрана - Димитър Стоянов излязоха от президентството заедно с Румен Радев. И двамата оказаха подробности за плановете на Румен Радев, съобщи БНР.

"Пътят, който Румен Радев избра, е само напред и нагоре. Бил съм близо до него. Работили сме много добре, така че нормално е да продължим и занапред, но това ще се обсъжда в близките дни", посочи Гълъб Донев.



"Не съм получил покана, като получа покана ще ви отговоря", каза Димитър Стоянов по повод новата партия на Радев.

Явор Гечев, който беше съветник на Румен Радев, напуска президентството и ще участва в новия политически проект на Радев. Това обяви Гечев за първи път в студиото на "Брюксел 1".

"Никога не съм крил пристрастията си и доверието си към г-н Радев. Впускам се в това премеждие за държавата. Надявам се на нови политики, които са базирани на националния интерес", заяви той за Bulgaria ON AIR.

Гечев очаква всичко случващо се да е за добро. А от обиколките си из страната ни е останал с впечатление, че Румен Радев се радва на изключително доверие.

"Той ясно осъзнава, че това е ангажимент. Това го накара да развали комфорта си и да отиде на политическия терен и избори. Той можеше да си изкара мирно мандата, просто Радев не е такъв. В него има дух на старите генерали", изтъкна още Гечев.

