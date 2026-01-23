Слави Василев разкри следващите ходове на Радев

Церемонията, с която Румен Радев предаде президентския пост на новия държавен глава Илияна Йотова, бележи начало на нов етап в най-новата история на България. Това заяви политическият анализатор Слави Василев в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му Радев е отправил ясни послания за предстоящи промени и за активна роля в политическия живот на страната. Василев подчерта, че всички, които очакват реална промяна, ще имат възможност да подкрепят Радев и политическия проект, който, според него, предстои да бъде представен.

„Аз съм заявил готовност да се включа в такава партия, защото вярвам в Радев. Той има изключителна способност да изгражда екипи и познава много добре България“, каза анализаторът.

Василев изрази надежда, че страната навлиза в по-добър период. Според него досегашният президент ще участва в предстоящите избори и ще бъде абсолютен фаворит. „Хората нямат търпение да чуят какво предстои в следващите дни и очакват Радев да разкрие повече за проекта си“, допълни Василев.

По думите му Радев ще търси сътрудничество с всички партии, които искат реална съдебна реформа, като подчерта, че такива политически сили не са малко. Анализаторът посочи още, че Радев ще отстоява активна и силна външна политика в рамките на Европейския съюз.

