Изборите под лупа. Създават национално звено срещу злоупотреби

Изпълняващият функциията главен прокурор Борислав Сарафов, служебният вътрешен министър Емил Дечев и и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев подписаха заповед за създаване на Национално междуведомствено звено заради предстоящите избори за 52-ро Народно събрание. Структурата ще работи по време на цялата предизборна кампания и след обявяването на резултатите. Целта е противодействие на изборните престъпления и гарантиране на правата на гражданите. В звеното участват представители на прокуратурата, МВР и ДАНС. Информацията е от пресцентъра на прокуратурата.

Създаването на подобно звено е регламентирано в Изборния кодекс. В него се включват заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховната касационна прокуратура, както и представители на ръководствата на МВР и ДАНС.

Звеното ще започне работа от 20 март 2026 г. - деня на старта на предизборната кампания, и ще функционира до 30 дни след официалното обявяване на окончателните резултати от Централната избирателна комисия.

Основната му задача е да осигури бърза и адекватна реакция при сигнали за изборни нарушения. Ще се извършва постоянен обмен на информация с ЦИК и с областните междуведомствени звена в страната, както и анализ на постъпващите данни.

В рамките на Върховната касационна прокуратура ще работи и дежурно звено, което ще приема и обработва сигнали, свързани с изборния процес. Граждани и организации ще могат да подават сигнали по електронен път до прокуратурите в страната.

