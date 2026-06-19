Бюджет 2026 влиза в решаваща фаза под погледа на МВФ

България работи активно по финализирането на проекта на бюджет за 2026 г. и вече е стартирала процес на фискална консолидация, за да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж. Това стана ясно след разговор между вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Двамата обсъдиха перспективите пред фискалната политика на национално и международно ниво в рамките на редовната среща на нидерландско-белгийската група в МВФ и на нидерландската група в Световната банка, която се провежда в България. В разговора беше подчертано, че новата икономическа среда изисква по-гъвкави, но и по-решителни политики.

Геополитическите рискове, климатичните предизвикателства и ускореното навлизане на технологиите оформят нова реалност за световната икономика. Според обсъденото по време на срещата защитата на икономиките от външни шокове изисква инвестиции в диверсификация на източниците, устойчива инфраструктура и по-тясно сътрудничество между надеждни партньори.

Донев запозна Георгиева с приоритетите на българското правителство и с перспективата пред фискалната политика на страната. Той информира, че проектът на бюджет за 2026 г. е във финална фаза на подготовка, като паралелно се работи и по мерки за фискална консолидация.

Целта е България да се върне към дългосрочна устойчивост на публичните финанси и към спазване на правилата, заложени в европейската рамка. Това поставя акцент върху контрола на разходите, предвидимостта на бюджета и способността на държавата да реагира при външни икономически сътресения.

Разговорът с управляващия директор на МВФ постави и по-широкия въпрос за това как държавите трябва да подготвят икономиките си за новите рискове. Натискът идва едновременно от международната несигурност, климатичните промени, нуждата от по-устойчива инфраструктура и бързото навлизане на нови технологии.

В този контекст фискалната политика вече не може да бъде само инструмент за текущо балансиране на приходи и разходи. Тя трябва да осигурява стабилност, но и да позволява инвестиции в сектори, които намаляват уязвимостта на икономиката - енергийна сигурност, модерна инфраструктура, технологична адаптация и по-добра свързаност с надеждни международни партньори.

По-късно през деня Гълъб Донев проведе среща и с ръководителя на мисията на МВФ за България Фабиан Борнхорст. По време на разговора бяха обменени мнения за мерките и политиките, които правителството планира и реализира във финансовата и икономическата сфера.

Обсъдени бяха и предстоящите визити на мисията на МВФ в страната. Те ще бъдат важни за продължаването на диалога между българските власти и Фонда по ключови теми като бюджетната рамка, устойчивостта на публичните финанси, икономическите рискове и ефекта от планираните мерки.

Срещите показват, че бюджетът за 2026 г. ще бъде подготвян в среда на повишено внимание към дисциплината на публичните финанси и устойчивостта на икономиката. За България предизвикателството е да съчетае фискалната консолидация с нуждата от инвестиции в по-устойчива, по-модерна и по-защитена от външни шокове икономика.

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