Андрей Райчев iс коментар за Йотова и Радев. В Европа няма нито мир, нито ръст

„Европа се държи на два фактора – ръст и мир. Ние нарушихме и двата и това носи опасност от разпад. Трябва промяна на европейската политика“. Това заяви категорично в ефира на Нова телевизия социологът Андрей Райчев в коментар на актуални политически теми, свързани с войната Русия-Украйна, ударите в Черно море, промените в Европа, позициите на България.

Според тезата на Райчев в европейските страни текат процеси, които променят Стария континент и това не е хибридна война, провокирана и насърчавана от Русия и Путин. Той даде за пример процесите в две големи европейски държави – Германия и Франция. „Осъзнавате ли Франция на какво прилича? На президентските избори там следващата година ще гледаме Меланшон срещу Льо Пен. Това е съвършено нова политическа ситуация! 30-те процента за „Алтернатива за Германия“ не ви ли правят впечатление? Съюзът между „Алтернатива за Германия“ и Сара Вагенкнехт (б. р. - партията й Съюзът Сара Вагенкнехт е крайната левица в Германия) по редица въпроси не ви ли прави впечатление? Радев и Йотова водят блестяща политика, адресирана към новата ситуация в Европа“, обобщи Андрей Райчев с поглед към политиката на България към този момент.



Той критикува остро атаките, които сегашните европейски ръководители провеждат спрямо своите опоненти: „Всяка критика към ръководството на Европа се определя като хибридна война. Като кажа, че Кая Калас е безобразно слаб политик и трябва да се отстрани за наше общо благо, ми казват: ти си путински агент. Аз наистина мисля, че госпожа Калас трябва да се оттегли, защото вреди на Европа. Но това било хибридна война! Каква хибридна война?! Всичко, което не е в интерес на провалилото се ръководство на ЕС било хибридна война с него... „Алтернатива за Германия“ била продукт на руската пропаганда? Льо Пен – руски агент? Това е смехотворно!“



По отношение на ударите в Черно море и изострилия се политически дебат откъде идват те – от Русия или от Украйна, Райчев коментира, че със сигурност от 90 на сто ударите идват от Русия. Откъде идват обаче 10-те процента несигурност? „Оттам, че се нагледахме на купища сценки, например тази в Германия, когато преди изборите в две германски провинции направиха сценката с дрона, за да спрат „Алтернатива за Германия“. Случилото се в Черно море не ми прилича на сценка или провокация. Русия е решена да затвори този път на Украйна по море. Тече операция по сриването на държавата Украйна. Единственото, което може да й помогне, е бърз договор и парите да отидат за възстановяването на страната“, подчерта той.



Социологът отговори и на въпроса каква трябва да е българската позиция в променящата се ситуация? „Десните имат проста, ясна и затова много по-лесна за обясняване конструкция. Русия е агресор, с който трябва да се скараме и да отидем на горно „до“. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също има много проста конструкция – всичко е провокация срещу Русия, Русия трябва да спечели. Докато позицията на Румен Радев и Илияна Йотова е сложна. По тази причина те изглеждат оправдаващи се, а тяхната позиция е просто двупластова – ние сме лоялни членове на ЕС и НАТО и с всички сили се опитваме да постигнем мир в Украйна.“



На въпроса дали Русия иска мир, той отговори: „Въпросът не е дали Русия иска мир. Русия постига победа във войната, тя смила Украйна. Русия иска четири неща, две от които иска и Европейският съюз – да се говори свободно руски език в Украйна и руската православната църква да действа свободно там. Това са изисквания, които ЕС трябва по дефиниция да приеме. Има още две, които са предмет на спор. Първото – колко да е войската на Украйна. Второто – Путин трябва да може да каже „победих“, а за да каже „победих“, трябва да вземе Донбас. Той прави в момента това.“



И още за позицията на България: „Въпросът е какво искаме – искаме да имаме изгода или искаме да веем знамето. Защо ни е изгоден мирът? Защото плащаме три пъти по-скъп газ, отколкото досега. Изходът е в това, което направиха САЩ - да купуваме техен енергиен продукт. Европа обаче не просто не върви по този път, но смята напълно да се изолира от енергийните продукти на Русия и съответно да затъне икономически, докато вее знамето. Кои са нашите ценности, заради които веем знамето? Да подкрепяме едно корумпирано правителство, което в момента се разпада в Украйна? Да подкрепяме една братоубийствена война?“



„Не Радев, а Европа трябва да се договаря с Путин“, каза Райчев на въпрос трябва ли българският премиер да разговаря с руския президент. Ако някой му поръча да е посредник, това би било чест за България, но не се чуват подобни идеи.



Социологът не прогнозира обрат в електоралните нагласи в резултат на ударите в Черно море и изострянето на ситуацията. Уплашеният човек стои в центъра на политическото пространство, коментира той.