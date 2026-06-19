Спокойно утро по границите, но една важна точка остава под ремонт

Трафикът на граничните пунктове и преходите със съседните държави е нормален тази сутрин, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Няма данни за сериозни опашки или затруднения по границите с Румъния, Гърция, Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

Единственото по-важно уточнение е за граничния преход Русе-Гюргево, където продължават ремонтните дейности по мостовото съоръжение. Движението там се регулира, затова шофьорите трябва да предвидят възможно по-бавно преминаване въпреки нормалната обща обстановка.

Нормално преминаване към Румъния

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Това е добра новина за пътуващите рано сутринта, особено за хората, които преминават по работа, за товарните превози и за шофьорите, планирали маршрут през Дунав мост.

При Русе-Гюргево обаче остава в сила организацията заради ремонта на моста. Движението се регулира на място, което означава, че макар да няма обявен интензивен трафик, преминаването може да отнеме повече време в отделни моменти от деня.

Без затруднения към Гърция

На границата с Гърция също се отчита нормален трафик на всички гранични преходи. Пътуващите към южната ни съседка трябва да имат предвид разликите в режима на преминаване през отделните пунктове.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Тези уточнения са важни за шофьорите на по-тежки превозни средства и за организираните пътувания. При избор на маршрут е добре да се съобрази не само натоварването, но и допустимият тип превозни средства за конкретния граничен пункт.

Спокойно е и към Турция, Сърбия и Република Северна Македония

На границата с Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е преминаването и на пунктовете към Република Северна Македония.

Спокойна е обстановката и на границата със Сърбия. Към ранните сутрешни часове няма съобщени затруднения, което позволява на пътуващите да планират маршрутите си без необходимост от обходи.

Гранична полиция публикува актуална информация за движението по пунктовете, а данните могат да се променят през деня при засилване на пътуванията, ремонтни дейности или допълнителни проверки. Затова при по-дълъг маршрут е разумно шофьорите да проверяват последните съобщения преди тръгване и да предвидят повече време при преминаване през участъци с ремонт или регулирано движение.

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