Спасителната мисия в Черно море продължава, морякът в тежко състояние

Спасителната операция в Черно море продължава и днес. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб.

Спасителната мисия се ръководи от Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Морска администрация, които малко по-късно те трябва да дадат актуална информация за издирването.

След потъването на плавателния съд вчера, на терен в спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили, както и „Гранична полиция“.

Морякът, който е във ВМА-Варна, е прекарал спокойно нощта. В стабилно, но тежко състояние е, обявиха за NOVA от Министерството на отбраната. 16-те моряци, които бяха спасени вчера с катер на „Гранична полиция” са прегледани в спешната помощ и не е преценено, че е необходимо да останат за лечение в болница.

Припомняме, че атаката с дронове се случи около 3:00 часа сутринта във вторник, а плавателните съдове бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 километра източно от Бяла.