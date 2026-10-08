Пенсиите през 2027 г. зависят от важна декларация

Важен срок започва от 1 ноември за част от хората, които получават българска пенсия, но живеят постоянно извън страната. За да продължи изплащането на пенсиите им и през 2027 г., те трябва да подадат т.нар. „декларация живот“ до 31 декември 2026 г. Изискването се отнася до пенсионери с местоживеене в държави извън Европейския съюз, за които не се прилага международен договор за социална сигурност с България.

Срокът започва на 1 ноември

„Декларация живот“ се подава веднъж годишно - между 1 ноември и 31 декември. Чрез нея пенсионерът удостоверява, че са налице условията за продължаване на изплащането на българската му пенсия през следващата година.

В същия период човекът трябва да се яви лично пред българска консулска служба или друг официално компетентен орган в държавата, в която живее. Там декларацията трябва да бъде заверена.

Именно тази заверка е съществена част от процедурата, тъй като удостоверява лично присъствието на пенсионера.

До кого се изпраща документът

След заверката декларацията трябва да бъде адресирана до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията.

Документът може да бъде подаден лично или чрез упълномощено лице. Възможно е и изпращането му в оригинал чрез пощенски оператор.

НОИ дава възможност декларацията да бъде подадена и електронно чрез Единния портал за електронни услуги на институцията. За това е необходим квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ.

За кого важи изискването

Задължението не се отнася до всички български пенсионери в чужбина. То засяга хората, които получават пенсия от България и живеят в държава извън ЕС, с която страната ни не прилага международен договор за социална сигурност.

Затова пенсионерите зад граница трябва внимателно да проверят дали попадат в тази група, особено ако през последната година са променили държавата на постоянното си местоживеене.

Формулярите са на шест чужди езика

За улеснение на пенсионерите Националният осигурителен институт е подготвил двуезични формуляри на декларацията.

Освен на български те са достъпни на английски, испански, френски, немски, италиански и турски език. Формулярите могат да бъдат намерени в секцията за документи за изплащане на български пенсии в чужбина на страницата на НОИ.

Най-важното е документът да бъде заверен и подаден в рамките на определения период - от 1 ноември до 31 декември. Така изплащането на пенсията може да продължи и през 2027 г. без прекъсване заради неизпълнена административна процедура.