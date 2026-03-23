Първи подробности за катастрофата с линейка

Криминалисти разследват причините за тежката катастрофа, при която линейка се удари челно в автобус. Шофьорът на втората линейка, която е пътувала от Павликени към Велико Търново, разказа подробности за инцидента. Тежката катастрофа стана в събота вечерта на пътя София – Варна край Велико Търново в района на село Момин сбор.

Линейката бърза за спешен сигнал. В нея се возят двумесечно бебе, майката и медицинско лице. Линейката изпреварва тежкотоварен автомобил и се блъска челно в автобус, идващ от Велико Търново с работници. На място загива шофьорът на линейката.

Километър след нея се движи втора линейка. И двете спешни коли пътуват заедно от Павликени към болницата във Велико Търново. Във втората линейка пътува родилка.

Иво Колев е шофьорът, който се движи във втората линейка.

"Бяха се счупили стъклата на линейката, а вътре хората бяха в самата линейка по земята", разказва той пред bTV.

"Фелдшерът, който беше с мен и едни млади момчета помогнаха да отворим задните врати, прегледахме ги - всеки един поотделно и преценихме, че трябва да ги вземем с нас", казва шофьорът.

"Оправихме нещата и тръгнахме веднага", допълни той.

"Колегата ни изпревари по пътя и бързаше. Детето е било с дихателна недостатъчност", посочи Иво Колев.

"Поддържаме 26 населени места, ако има други адреси, няма кой да ги изпълнява", обясни още той.

