НИМХ обяви жълт код на 24 юни. 3 стихии дебнат България

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 22 области в сряда, 24 юни.

Очаква се да падат до 35 литра на квадратен метър. На места има и опасност от наводнения.

Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

По Черноморието и в Югоизточна България предстои да бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, а в София - около 26 градуса.

В четвъртък преди обяд ще е слънчево, а след това ще се развие купеста облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици - главно в планините.

В събота и неделя следобедни валежи ще има на все по-малко места. Очаква се и повишение на температурите като максималните ще достигат 33 градуса.

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