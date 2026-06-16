Наше летище се събуди. Първи полети след 40 години

Една легенда се събуди. След 40 години летището в Горна Оряховица отново ще приема полети. Нещо повече - то има амбицията да стане петият аеропот у нас след София, Варна, Бургас и Пловдив, като приема не само международни пътнически полети, но и карго самолети. Летището в Горна Оряховица иска да стане и мащабна ремонтна база.

Новият концесионер планира да възобнови търговските полети за превоз на пътници и товари още тази есен. Това ще се случи след повече от 40 години, в които от най-малката международна аерогара у нас не са излитали редовни пътнически самолети.

Плановете за модернизация обаче се забавят. Идеята за удължаване на пистата с 600 метра влиза в Националния институт за недвижимо културно наследство, защото по трасето са открити археологически находки

Подготовка за възобновяване на полетите

Концесионерът на аерогарата вече работи активно за възстановяването на полетите. В ход е обучение на персонала, а необходимата техника за проверка и сигурност е поръчана, заяви за БНР Антони Търницов, член на съвета на директорите на петото международно летище в България.

"Очакваме до ноември месец да сме готови и да получим разрешение от Гражданската въздухоплавателна администрация този процес да завърши и да можем да изпълняваме търговски полети", каза още Търницов, цитиран от Darik Business Review.

Удължаване на пистата и археологически находки

Амбициозният план за развитие предвижда летищната писта да бъде удължена от настоящите 2450 метра на 3060 метра. Това ще я превърне в третата по дължина в страната след тези на летищата в София и Бургас. Проектът обаче се забавя, допълни Търницов пред БНР:

"Удължението на пистата е готово като проект, внесен е в община Горна Оряховица, но се появи информация за археологически находки, което ни принуди да влезем в процедура и да съгласуваме това с Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН). Сегашната дължина на пистата позволява среден клас самолети да кацат".

По време на Петия международен форум за авиотранспортна свързаност и туризъм (ATCT) в Бургас кметът на общината Николай Рашков съобщи, че летището е в процедура по излизане от режим на дерогация, като се предвижда удължаване на пистата с 600 метра, предаде БТА.

Стратегически фокус: Карго и авиационни услуги

Кметът Рашков подчерта, че развитието на летището няма да бъде насочено само към пътнически превози, а основно към карго услуги и специализирани авиационни дейности.

„Има изключителен недостиг на ремонтни бази на самолети. Планът на концесионера предвижда дългосрочно паркиране, междинна зарядка, ремонтни дейности и в бъдеще възможност и за боядисване на самолети“.

Сред плановете е и възстановяването на обекта като летателен център.

Регионално значение и бъдещи проекти

Стратегическото значение на Горна Оряховица се определя и от ролята на града като ключов железопътен център в Северна България.

За да се оползотвори този потенциал, от следващата година започва изграждането на инфраструктурата на нова индустриална зона с площ около 80 декара в непосредствена близост до летището, която ще функционира като интермодален терминал.

Ключовите планове за развитие на летището включват:

Възобновяване на пътнически и карго полети до края на годината.

Удължаване на пистата до 3060 метра.

Развитие на база за ремонт и поддръжка на самолети.

Изграждане на интермодален терминал в съседна индустриална зона.

По отношение на пътническите превози, летището има потенциал да обслужва малки самолети (20-50 места) по къси дестинации като Солун, Кавала, Тимишоара и Яш. Рашков посочи още:

„Ако летището успее да излезе от дерогация още тази година, се надяваме да се пуснат чартъри от Бургас и Варна, за да се улесни потокът от туристи към Велико Търново“.

Летище Горна Оряховица е най-старото действащо в България, основано на 29 март 1925 г. В миналото е било ключов пункт за износ към арабския свят и през него е преминавало ядреното гориво за АЕЦ „Козлодуй“.

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