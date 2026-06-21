Летният мор се задава, но и мощни бури

През предстоящата седмица времето в България ще остане типично лятно, с много слънчеви часове, високи температури и условия за развитие на следобедни гръмотевични бури в отделни райони на страната, съобщава "Метео Балканс".

Още във вторник и сряда атмосферата над Западна България ще бъде по-неустойчива. След слънчевото начало на деня ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици. На отделни места бурите ще бъдат по-силни и ще създадат условия за локални градушки и временно усилване на вятъра.

В същото време над Източна България времето ще остане значително по-спокойно. Там ще преобладава слънчево време с незначителна облачност и малка вероятност за валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, който ще носи известно разхлаждане по крайбрежието.

Температурите през първата половина на седмицата ще останат високи за периода. Максималните стойности в повечето райони ще бъдат между 30° и 35°, като най-топло ще бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони.

През втората половина на седмицата и до края на периода не се очаква съществена промяна в характера на времето. Сутрините ще бъдат предимно слънчеви и спокойни, а в следобедните часове ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западните части на страната, ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици.

Лятната жега постепенно ще се усилва, като дневните температури в много райони ще достигат между 32° и 37-38°. По Черноморието ще остане малко по-хладно с максимални стойности между 25° и 28°, съпроводени от морски бриз и повече комфорт през следобедните часове.

Седмицата ще предложи типично летен сценарий – много слънце, високи температури и локални следобедни бури, най-вече в западната половина на страната и около планинските масиви.

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