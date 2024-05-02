Хищническа жестокост! Мъж преби и отвлече 19-годишно момиче

31-годишен мъж е нанесъл побой на 19-годишно момиче в Козлодуй, след което я е отвлякъл, съобщиха от МВР.

На 1 май около 09:00 ч. в РУ-Козлодуй се явила жителка на същия град, която заявила, че 19-годишната ѝ дъщеря е отвлечена.

След оперативно–издирвателни мероприятия е установено, че деянието е извършено от 31-годишен мъж от гр. Козлодуй, който пред заведение в града нанесъл побой на момичето, качил го в лек автомобил и потеглил в неизвестна посока.

След издирвателни мероприятия, двете лица са открити в частен дом в гр. Козлодуй.

Установени са видими следи от насилие върху момичето.

Мъжът е задържан в РУ-Козлодуй за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 142 ал.1 от НК.

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