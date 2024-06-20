Важен митрополит се отказа от борбата за патриаршеския престол

Митрополит Йосиф ще си направи отвод и няма да участва във вота за патриарх. Това съобщи самият той при пристигането си в Светия синод, където в момента тече заседание, на което ще бъдат избрани трима митрополити, измежду които на 30 юни ще бъде избран българският патриарх.

"Ще си дам отвод, както миналия път, казвам им няма всяка година да избирате патриарх, аз съм на 83 години", заяви митрополит Йосиф.

Той каза още, че е имало слухове, че именно той ще бъде избран за патриарх, тъй като е най-възрастният. В Синода в момента са пълният брой митрополити - 14. Гласуването ще бъде тайно. За да бъде избран в тройката един митрополит, той трябва да получи 2/3 от гласовете. Преди 11 години тройката беше избрана много трудно тройката - тогава бяха избрани митрополитите Неофит Гавраил и Галактион.

След отвода на Йосиф, 8 са митрополитите, които могат да се кандидатират за нов български патриарх:

Великотърновският митрополит Григорий;

Плевенският митрополит Игнатий;

Ловчанският митрополит Гавриил;

Пловдивският митрополит Николай;

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан;

Русенският митрополит Наум;

Врачанският митрополит Григорий;

Видинският митрополит Даниил.

БНТ припомня, че Пловдивският митрополит Николай даде заявка, че няма да участва в избора, но към момента такива документи не са постъпили в синода. Словесно той намекна, че следващият патриарх може да бъде митрополит Наум.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com