Нов обрат! Смяна на втората позиция във вота
По данни около 22,30 часа
Следете всички новини, анализи и коментари за Вота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По данни около 22,30 часа
Определиха кризата там за ужасна
И обясни защо машините се чупят в София и Варна
Кои са причините за особеното му внимание
Какво показват новите проучвания
Интересна прогноза на Първан Симеонов
Какво каза Сакскобурготски за ситуацията в страната
Последни данни от проучванията
За какво ще се следи особено много
Какво показват нагласите в момента
Какво каза той при регистрацията в ЦИК
За шансовете за нов кабинет
Къде отива преднината на ГЕРБ
Каза каква е сериозната промяна
Коя възможна коалиция ще пропадне
Разместване в процентите на партиите
ИТН вече е първа сила
Въпросът за е-гласуването стана актуален след като парламентът даде картбланш за неговото прилагане, макар и да не уточни срока, когато това ще се слу...