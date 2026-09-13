Почетоха паметта на загинал миньор с футболен мач
Полена. Със зрелищен мач между ветераните от село Полена и местния отбор „Ветрен" бе почетена паметта на Христо Младенов. Той бе един от четиримата за...
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Полена. Със зрелищен мач между ветераните от село Полена и местния отбор „Ветрен" бе почетена паметта на Христо Младенов. Той бе един от четиримата за...
Симитли. Само съпругата на починалия миньор Христо Младенов - Василка и братът на Иван Лазаров - Борислав, получиха парите си от ГЕРБ. Те дойдоха в км...
София. "Инцидентът в мина "Ораново" доказва, че при всички положения там е имало условия, които са предразполагали към трагичен изход", заяви министър...
София. 5 август е ден на национален траур в памет на загиналите миньори в рудник "Ораново". Флаговете на държавните институции са спуснати наполовина,...
Симитли. Над 20 миньори от рудника на смъртта "Ораново" са излезли в болничен. Те са дали на шефовете си медицинските бележки след пробива и свличанет...
"Ораново" е поредният пример, че безхаберието е българската прокоба
Симитли. Двамата миньори от рудник "Ораново", чиито тела бяха открити в петък сутрин, бяха погребани в родното си село Крупник. Иван Лазаров и Николай...
Три дневен траур обявиха в община Симитли
Симитли. "Издъхналият миньор е бил шлосер, той не е бил пряко ангажиран със спасителната операция по издирването на затрупаните Николай Михайлов и Ива...
Симитли. "Имаме проблем" бяха единствените думи на управителя на рудник "Ораново" пред репортер на Стандарт Нюз. Починал е 49-годишен Асен Бориславов...
Българската минно-геоложка камара подкрепя инициативата
Прокурор и минни специалисти влязоха на поредна проверка в мината
Спасителите на ръка разстояние от двамата затрупани миньори
Симитли. 26 метра прокопаха спасителите и миньорите в рудник "Ораново", които вече 15 дни издирват двамата си затрупани колеги. Остават още 7 метра в...
Симитли. Издирвателната акция за намирането на двамата затрупани миньори в рудник „Ораново" в Симитли продължава 11-ти ден. На 16 юли след 09,30 часа...
Може да прекратят концесията на рудника заради нарушения
Благоевград. Еколози и геодезисти обобщават данни за природните ресурси от двете страни на българо-македонската граница за изграждане на географска ин...
Хората не губят надежда, че миньорите са живи
Симитли. Спасителните екипи прокопаха 7,5 метра за денонощие във фаталната галерия под земята, в която са затрупани двамата миньори Николай Михайлов и...
Симитли. "Случаят "Ораново" няма да бъде потулен. От тук нататък моята основна задача и задача на правителство е, че от тук нататък ще има правила и т...