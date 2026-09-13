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Днес е Петровден

Днес е Петровден

София. Днес е Петровден. Православната църква почита едновременно паметта на светите апостоли Петър и Павел. Имен ден празнуват всички, носещи името П...

29 юни | 8:12
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