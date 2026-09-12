Съдия Ушев: Подлаган съм на натиск от Лозан Панов!
Направи разкрития пред комисията "Нотариуса"
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Направи разкрития пред комисията "Нотариуса"
Цялата истина трябва да излезе до дъно, каза депутатът
"Няма да мълча, уважаеми "демократи"
В ДБ готвели предателство срещу него
Кандиадидатът за президент с остри упреци към партията, която го подкрепи
Смекчи тона към Гешев
Кандидатът за президент написа в социалната мрежа: Слуховете за смъртта ми са силно преувеличени
Те трябваше да бъдат поканени на преговори за правителство
Анализ на започналата вече предизборна кампанията напарави Лозан Панов
Това нещо кацнало на носа му..., възмути се оптичка и му направи нови очила
Лозан Панов ще бъде на балотаж, уверен е съпредседателят на ДБ
Какви са шансовете на Румен Радев,Анастас Герджиков и Лозан Панов?
По-рано днес председателят на ВКС нарече президента „фалшив герой“
Радев е фалшив герой, каза кандидатът за президент
Мощна атака по президента, Борисов и Гешев
Той не козирува на партии и кланове, обявиха хората на Христо Иванов, Атанас Атанасов и Борислав Сандов
ГЕРБ не издигна кандидат, защото Борисов ще изгуби, а него го е страх, каза политикът от "Изправи се БГ! Ние идваме!"
Отдавна се говори в нашите среди, че му е предлагано за президент, каза магистратът
Не съм партиец, а съдия, обяви кандидатът за президент
Лозан Панов може да подаде оставка най-рано следващата седмица, каза министърът на правосъдието