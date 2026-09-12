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Арт инсталация на "Дема"

Арт инсталация на "Дема"

София. Наред с многото рекорди, които счупи 10-ото издание на "Лидерите" зрители и участници станаха свидетели и на нестандартна изложба-инсталация. Т...

02 юни | 18:40
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