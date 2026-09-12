Война! Лидерите на "Величие" с тежка закана
Директна заплаха към медиите от тях
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Директна заплаха към медиите от тях
Официални данни няма за председателите на ГЕРБ и "Има такъв народ" Бойко Борисов и Слави Трифонов.
Домакинът на турнира "Лидерите" и още много изпревари 119 в класацията
Турнирът с подкрепата на "Стандарт" събра в СК "ДЕМА" елита при най-малките тенисисти
СК "ДЕМА" приема за 16-а година турнирът по тенис на известните
Водещият спортен клуб СК „ДЕМА" в ж.к."Младост" 1А бе любезен домакин на СИБАНК Държавното лично първенство за журналисти. Шампионатът се провежда за...
Бащата на валутния борд в България излиза на корта в СК "ДЕМА" Социалната кампания, която "Стандарт" и СК "ДЕМА" започнаха преди години, ще продължи...
"Стандарт", БФТ и СК "ДЕМА" отново събират майсторите в тениса Популярният турнир по тенис "Лидерите" за купите на "Стандарт" и БФТ ще отбележи през...
Лидерът на "Ислямска държава" (ИД) Абу Бакр ал Багдади е умрял от раните си. Това съобщи "Билд. Багдади беше ранен при въздушни бомбардировки и е бил...
Финалистът от турнирът "Лидерите" 2014 на "Стандарт" Добромир Ганев спечели титлата в групата 35+ във финалния Home Max Masters на Националната тенис...
Актуалният шампион от "Лидерите" на "Стандарт" Мартин Захариев и неговия партньор Тихомир Тинчев спечелиха първото издание на медийния турнир по тенис...
София. От всички турнири, които големите вестници правеха през годините оцеля само "Лидерите" на "Стандарт", коментира собственикът на ТК "Дипломат" и...
София. Любовта на бизнесмените към тениса пролича много силно и в 11-ото издание на турнира "Лидерите" за купите на "Стандарт" и БФТ. За разлика от пр...
За 11-а поредна година "Стандарт" ще открие летния сезон с големия тенис турнир "Лидерите". Бизнесмени, политици, журналисти и хора на изкуството ще п...
София. Сензационна загуба, и то още на старта на петия турнир на сингъл от календара на КАИ Националната тенис лига, на кортовете на ТК „Левски-София"...
Плевен. Дългогодишният участник в тенис турнира „Лидерите" на „Стандарт" Иван Запрянов записа нов триумф на корта. Той спечели първото място в групата...
София. Наред с многото рекорди, които счупи 10-ото издание на "Лидерите" зрители и участници станаха свидетели и на нестандартна изложба-инсталация. Т...
София. Икономическата криза явно е започнала да ни подминава. Ясен знак за това бе победата в 10-ото издание на турнира по тенис „Лидерите" на „Станда...
- Г-н Сърменов, вашата артистична звезда блести отдавна, но не всички заят, че освен изкуството имате и друга страст - тениса. Как се чувствате като д...
Турнирът на "Стандарт" събра рекордните 40 двойки пред погледа на културния министър