Военен доктор ще се бори за евродепутат
Доц. Христо Бозов ръководи "България без цензура" във Варна Като анестезиолог и доктор по интензивно лечение и човек с дълъг управленски опит доц. Хр...
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Доц. Христо Бозов ръководи "България без цензура" във Варна Като анестезиолог и доктор по интензивно лечение и човек с дълъг управленски опит доц. Хр...
Варна. Тубдиспансерът във Варна е на крачка от закриване, лекарите бягат, каза Христо Бозов, лидер на България без цензура в града и седми в листата н...
Бозов смята, че на балотажа е имало черен пиар срещу него
Варна. Изборите за кмет във Варна приключиха с ниска активност от 26,08% към 20,15 часа. Все още не е ясно и кой е победителят – кандидатът на ГЕРБ Ив...
Варна. Към 15.30 часа са постъпили общо 12 официални сигнала за нарушения, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна, цитирани о...
Варна. Пореден сигнал подаде ГЕРБ- Варна, този път за агитация по време на вота. Сигналът е до Общинската избирателна комисия и до РПУ – Владиславово...
В първия час от гласуването избирателите са били повече, в сравнение с миналата неделя
Варненци избират между Христо Бзоов и Иван Портних
Варна. Пристанище Варна Изток ще бъде преместено поетапно, като по проекта ще работят заедно общината и централната власт. Това обявиха след срещата...
Варна. На балотажа за кмет на Варна в неделя избирателите ще гласуват с бюлетината от 25 см – минимален размер, определен от Изборния кодекс и ЦИК. В...
Варна. Обособяване на етнографски комплекс на занаяти в новата атракционна зона, която се предвижда на пристанището предложи на среща с браншови орган...
Варна. Резултатите от 100% обработените протоколи на вчерашните кметски избори във Варна показват, че преднината на назависимия кандидат за кмет доц....
Всеки политик и управник трябва да е с пулса на протестите, казва доц. Христо Бозов
Варна. "Проблемът с младежката безработица е изключително голям и за това ще търсим начини да създаваме работни места за млади хора", обяви днес неза...
Варна. Община Варна може да се ангажира с програма, която да е в помощ на моряци, които са изпаднали в беда. Това заяви независимият кандидат за кмет...
Варна. „Знам, че един от големите ви проблеми е канализацията и вече има решение за това. Започваме техническо проектиране за нейното изграждане", тов...
Варна. Община Варна да обявява конкурси за проекти на млади предприемачи, а тези, които спечелят, да получават финансиране, е сред ангажиментите на не...
Варна. "Със своите забележителности, 14 музея и много фестивали Варна трябва да участва в Европейската туристическа мрежа на градовете с подобен фоку...
Доц. Стоян Маринов е експерт по туризма, преподавател в Икономическия университет във Варна, шеф на най-старото училище в бранша -Колежа по туризъм. Д...
Варна. Плуването да стане задължителен предмет във варненските училища. За това ще работи независимият кандидат за кмет на града доц. Христо Бозов. "...