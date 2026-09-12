Хекимян с нова стратегия, заговори за заместник-кметове
По думите му всяка нанесена щета в общината ще носи отговорност на извършителя
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По думите му всяка нанесена щета в общината ще носи отговорност на извършителя
ПП-ДБ-"Спаси София" се регистрираха за вота
Извънредно тази вечер парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще се събере
Той търси подкрепа от всеки в битката за властта в столицата
Преди това ръководствата на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ го обсъдиха на среща в парламента
Още не сме влезли в режим на структурирана комуникация
Той не е изненадан от падналото с 5% доверие към ПП-ДБ
Лидерът на СДС се усъмни в скрити мотиви за искането на имунитета на Борисов
ПП-ДБ играят за момента, а ГЕРБ разчитат на бъдещи ползи
Седмица за седмица трябва да има ясен отчет за дейностите на новия кабинет
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ сравни политическата ситуация у нас с кризата от 1997 г.
Росен Желязков прекъсна днешното заседание на Народното събрание
Евентуалният премиер засега отказва да коментира имена на министри
Към момента правителството начело с Габриел има подкрепа само от ДПС
Ние направихме повече от максималното, категоричен е депутатът от ПП-ДБ
Борисов се обадил на лидерката на БСП със специална покана
Без общо участие на всички лидери ще се създадат излишни интриги
Почти всичко в програмите е еднакво, може би изречено с различни думи
Лидерска среща по покана на най-голямата парламентарна група
ГЕРБ-СДС инициираха поредица от такива срещи с останалите парламентарни групи