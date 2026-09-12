Какво става в България? Стряскащо от Едвин Сугарев
Връща се времето, когато бе свален Филип Димитров
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Връща се времето, когато бе свален Филип Димитров
Бившият син активист Едвин Сугарев става генерален консул на България в Ниш, научи "Стандарт". Назначението е било гласувано на последното заседание н...
Бургас. Едвин Сугарев е сред фаворитите в националния конкурс за поезия "Христо Фотев". Известният български дисидент има реален шанс да грабне голя...
София. Нова формация, искаща обединението на всички десни партии и написването на изцяло нова Конституция, сформират бившите депутати Едвин Сугарев и...
Стара Загора. Няма шанс студентите да припознаят, която и да е от сегашните политически сили като нов месия, както навремето припознаха СДС, тъй като...
София. Интелектуалецът Едвин Сугарев ще представи новата си публицистична книга, посветена на политическите събития в страната през тази година. Книга...
Всеки, който познава Едвин Сугарев, знае каква силна воля има той и колко е непреклонен, когато вземе едно решение. Дори когато това решение в очите н...
София. Прекратяват гладната стачка на Едвин Сугарев от утре. Това съобщи за БНР съпругата на поета, д-р Мария Арсениева. Сугарев ще бъде захранен вено...
София. Едвин Сугарев, който гладува от 22 дни, е приет сутринта по спешност в болница и в момента е в реанимация, съобщи дъщеря му Тея пред БНР. Състо...
Кутев: Не съм фен на школата на Татяна Дончева за управление
София. Децата на Едвин Сугарев започват гладна стачка в подкрепа на баща си. В отворено писмо, разпространено до медиите, се заявява: "Ние, Борис, Е...
София. „Не бих казал, че съм добре, имам кетоацедоза, но се търпи, успявам да устискам". Това каза в предаването „Тази сутрин" по бТВ поетът Едвин Суг...
Българи, които живеят в чужбина, ще гладуват заедно с Едвин Сугарев. Те подкрепят антиправителствените протести в страната, които продължават вече мес...
На пилоните край НДК се събраха и около 200 души на контрапротест
София. Гладуващият срещу правителството вече 9-и пореден ден Едвин Сугарев е добре, пише статии и чете. В предаването „Тази сутрин" по бТВ той обясни,...
София. Едвин Сугарев, който в момента е обявил гладна стачка срещу правителството на Пламен Орешарски, отправи питане към главния прокурор на България...
Притеснен от революционния му фанатизъм, Костов го прати посланик в Монголия и Индия
София. Ексдепутатът Едвин Сугарев обяви гладна стачка срещу правителството. Това обяви той в открито писмо, разпратено до медиите. Преди години Суга...
София. „Хората чуха за подслушвания, как ще бъде опорочен техният вот, а не програми и конструктивни идеи", заяви бившият депутат от Великото народно...
София. Част от подслушванията са ставали по частна поръчка, а не по искане на висшите структури на МВР. Това обяви общественикът и бивш член на ръково...