ДПС готви отговор на срама с 8 лв. субсидия
ДПС готви отговор на срама с неочаквано вдигната партийна субсидия от 1 на 8 лв. за глас
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ДПС готви отговор на срама с неочаквано вдигната партийна субсидия от 1 на 8 лв. за глас
ДПС представи кандидата си за кмет Четин Казак и своята общинска листа пред шуменци
Номинацията на юриста с пет депутатски мандата зад гърба си е утвърдена от ръководството на ДПС
Българският етнически модел се оказа много по-добър от френския В наш интерес е да имаме стабилен и предвидим съсед, казва Четин Казак - Г-н Казак,...
Според мен решението на Росен Плевнелиев е резултат от трезва преценка за шансовете, за обстоятелствата, за подкрепата, на която би могъл да разчита н...
Целият актив на ДПС е убеден, че единственият и незаменим лидер на партията е основателят й д-р Ахмед Доган. Това разкри пред журналисти в парламента...
Представители на ръководството на ДПС днес са на официално посещение в Анкара. Съпредседателите Рушен Риза и Четин Казак, председателят на групата за...
Предсрочни избори винаги са възможни, ако назрее съответната ситуация. Това каза пред журналисти Четин Казак, съпредседател на ДПС преди IX-та Областн...
Гласуването по кадрови въпроси във Висшия съдебен съвет трябва да бъде тайно. Това смята съпредседателят на ДПС Четин Казак. Той коментира за "Фокус",...
„Правителството и кабинетът са крайно нестабилни. Постоянно виждаме как малки коалиционни партньори на ГЕРБ само се опитват да рекетират. Те искат да...
Четин Казак, един от тримата съпредседатели на ДПС присъства на общинската отчетно-изборна конференция на ДПС в Крумовград, където беше и Хасан Азис,...
ДПС не се притеснява от новата партия на изключения от движението за национално предателство Лютви Местан, категорични бяха от партията. Изборите са н...
„Ние сме готови да подкрепим всяка мярка, всеки проект, който би дошъл от управляващите и цели да продължи посоката на съдебната реформа, който беше з...
ДПС, като отговорна политическа сила, не може да подкрепи въвеждането на електронно дистанционно гласуване. Това заяви народният представител и съпред...
Депутатът от ДПС Четин Казак се включи активно в кампанията на Движението в Севлиевско. "Тази листа в живото доказателство, че ДПС в община Севлиево...
Водената от ДПС политика в рамките на 42-ото народно събрание е спомогнала на много предприемачи от област Габрово да рестартират своя бизнес или да р...
София. Очакваме президентът да коригира своя указ и казусът да се реши. Това заяви народният представител от ДПС Четин Казак в сутрешния блок на БНТ....
София. Мнението на гилдията на адвокатите е много важно за законодателната власт и със сигурност ще бъде взето под внимание преди приемането на Наказа...
Близнаците са фенове на рока, но пеят и шансони
София. Новият председател на Комисията по правни въпроси към Народното събрание е Четин Казак от ДПС. Той бе избран на мястото на Христо Бисеров, койт...