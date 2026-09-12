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Питат адвокатите за новия НК

Питат адвокатите за новия НК

София. Мнението на гилдията на адвокатите е много важно за законодателната власт и със сигурност ще бъде взето под внимание преди приемането на Наказа...

22 февруари | 22:35
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