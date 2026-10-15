Жена разплака съда с разказ за Ръсел Бранд!

Тежки признания, сълзи и болезнени спомени белязаха поредния ден от съдебния процес срещу британския комик и актьор Ръсел Бранд. Пред съдебните заседатели в Лондон беше показан видеозапис от полицейски разпит на жена, която твърди, че е била изнасилена от него в хотелска стая през 1999 година.

В разказа си тя описва странното поведение на актьора преди предполагаемото нападение, страха, който изпитала, и объркването, което години наред ѝ пречело да говори за случилото се.

„Съобщавам, че Ръсел Бранд ме изнасили“, заявява жената пред разследващия полицай.

След това започва да обяснява защо първоначално е поставяла под съмнение собственото си преживяване.

„Това, което ще кажа сега... тогава започнах да се съмнявам дали беше изнасилване, защото всичко изглеждаше толкова нормално.“

Малко по-късно тя прекъсва думите си и признава:

„Извинете... той всъщност ме изнасили. Знам, че това се случи. Спомням си как докосваше гърдите ми, докато целуваше врата ми.“

Показанията бяха представени пред Кралския съд в Саутуърк, където 51-годишният Бранд е подсъдим по общо седем обвинения, свързани с шест жени, за предполагаеми престъпления, извършени между 1999 и 2009 г.

Актьорът пледира невинен и отрича обвиненията.

От странни шеги до страх в хотелската стая

Според показанията на жената тя се запознала с Бранд по време на събитие, свързано с конференцията на Лейбъристката партия във Великобритания през 1999 г.

Двамата разговаряли продължително, а впоследствие се озовали в хотелската ѝ стая в Борнемут.

Жената разказва, че в един момент отишла до банята. Когато се върнала, заварила Бранд по бельо.

„Когато излязох, той беше само по слипове. Бях изненадана и шокирана. Подскачаше и се перчеше из стаята“, спомня си тя.

По думите ѝ актьорът се държал така, сякаш ситуацията е напълно обичайна.

„Не се тревожи, аз съм си такъв“, казал ѝ той според нейния разказ. Тя обаче се почувствала все по-неспокойна и започнала да се пита в какво се е забъркала.

Жената твърди още, че Бранд, вече без риза, я накарал да му направи снимки непосредствено преди предполагаемото сексуално нападение.

„Подскачаше като щраус“

Една от най-необичайните подробности в показанията е начинът, по който жената описва поведението на комика.

Тя го сравнява с Базил Фолти – комичния персонаж, изигран от Джон Клийз в знаменития британски сериал „Фолти Тауърс“.

„Държеше се като Базил Фолти, когато прави онези си маршови стъпки“, разказва тя. След това добавя още едно сравнение. „Спомням си го като щраус, като птица, защото беше много дългокрак.“

По думите ѝ Бранд непрекъснато подскачал и се държал шеговито. „Аз не се смеех. Просто си спомням как подскачаше нагоре-надолу и се правеше на смешен.“

Свидетелката подчертава, че за нея ситуацията изобщо не изглеждала забавна.

Странното поведение на актьора я объркало, а впоследствие, според обвинението, случилото се прераснало в сексуално насилие.

„Седях и плачех. Чувствах се глупаво“

Жената твърди, че след предполагаемото нападение Бранд напуснал стаята, а тя останала сама, неспособна да осмисли преживяното.

„Просто седях там и плачех, и се чувствах глупаво“, разказва тя.

След това добавя: „В онзи момент бях просто шокирана.“

Докато описва спомените си, на моменти тя се разплаква. Пред полицаите заявява, че преживяла случилото се като нещо мръсно и унизително.

„Мислех си, че вината е моя“, казва жената. По думите ѝ след инцидента започнала да сънува кошмари, свързани със страха, че може да е забременяла.

Тези страхове, както и объркването около случилото се, продължили да я измъчват.

Ръсел Бранд гледаше записа почти неподвижно

Докато съдебните заседатели слушаха видеопоказанията, Бранд наблюдаваше екрана, поставен пред него на подсъдимата скамейка.

Според присъстващите журналисти актьорът рядко откъсвал поглед от телевизора.

Изглеждал съсредоточен и почти не променял положението на тялото си през цялото време.

В залата прозвучаха подробности за срещата с жалбоподателката, предполагаемото нападение и последвалите години, през които тя не разказвала публично за случилото се.

Седем обвинения срещу известния комик

Процесът срещу Ръсел Бранд започна на 14 октомври 2026 г. в Кралския съд в Саутуърк, Лондон.

Британският комик, актьор и бивш телевизионен водещ е обвинен по три пункта за изнасилване, три за сексуално посегателство и един за непристойно сексуално посегателство.

Обвиненията се отнасят до предполагаеми действия срещу шест жени в периода от 1999 до 2009 година.

Прокуратурата представя Бранд като човек, който според обвинението е използвал известността, чара и влиянието си, за да се възползва сексуално от жени.

Защитата оспорва тези твърдения.

Бранд отрича да е извършвал престъпления и поддържа позицията, че сексуалните му контакти са били по взаимно съгласие.

Съдът продължава да изслушва показанията и да разглежда доказателствата. Вината на актьора не е установена и предстои да бъде решена от съдебните заседатели.