Загинал и ранени в Рияд, не летете до Саудитска Арабия

Смърт, огън и нова вълна от тревога в Саудитска Арабия. Международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд отново беше атакувано, само ден след едно от най-кървавите нападения срещу гражданската авиация в страната през последните години.

При удара в неделя, 11 октомври, е загинал един пакистански гражданин, а други 11 души са били ранени, съобщи саудитската Главна агенция за гражданско въздухоплаване, цитирана от Ройтерс.

Нападението е нанесло и материални щети, чийто мащаб все още се установява.

Това е поредният удар по стратегическия авиационен център, който през последните дни се превърна в една от основните мишени на йеменските бунтовници хуси.

Снаряд порази терминал №4, избухна пожар

Военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, потвърди, че в неделя е извършено ново нападение срещу международното летище в Рияд.

Според говорителя на коалицията генерал Турки ал Малики неидентифициран снаряд е поразил пътнически терминал №4.

При удара е избухнал пожар, а аварийните служби са били мобилизирани.

Саудитската авиационна администрация уточни, че загиналият е пакистански гражданин, пребиваващ в страната. Ранените са били откарани за медицинска помощ.

Властите продължават проверките на повредените съоръжения и оценката на щетите.

Междувременно саудитските сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че са прехванали крилата ракета в района на международното летище.

Ден по-рано загинаха 13 души, над 300 бяха ранени

Новото нападение последва трагедията от събота, 10 октомври, когато летището беше ударено при атака, за която отговорност впоследствие поеха хусите.

Първоначално саудитските власти съобщиха за 12 загинали и повече от 300 ранени.

По-късно посолството на Индия обяви, че индийски гражданин е починал от получените наранявания, с което броят на жертвите от съботното нападение достигна 13, според актуализираната информация на Ройтерс.

Сред загиналите има граждани на Саудитска Арабия, Бангладеш, САЩ, Йордания, Палестина, Сирия, Судан и Египет, а впоследствие беше потвърдена и смъртта на индийския гражданин.

Ранените са над 300, като някои са в тежко състояние.

Публикувани кадри от камерите за наблюдение показват паниката сред пътниците след силния взрив. По информация на Ройтерс десетки поклонници са се намирали в района на терминала, когато ярка светкавица е последвана от разрушения и бягащи хора.

След съботното нападение работата на летището беше преустановена.

Хусите обявиха четири мащабни военни операции

След поредните нападения йеменските хуси официално поеха отговорност за серия от удари срещу саудитски летища и енергийни съоръжения.

В изявление на военното им командване, цитирано от Франс прес, бунтовниците съобщиха, че са провели четири мащабни операции в рамките на последните 24 часа.

Според собствените им твърдения са използвани балистични ракети, крилати ракети и безпилотни летателни апарати.

Военният говорител на хусите Яхя Сари уточни, че атаките срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд са били извършени на три етапа, започвайки още в петък вечерта.

По този начин бунтовниците целят не само да поразяват конкретни обекти, но и да нарушат въздушния трафик и да окажат натиск върху Саудитска Арабия заради продължаващия конфликт в Йемен.

Под ударите попаднаха и обекти на Saudi Aramco

Офанзивата не се ограничава само до летищата.

Хусите заявиха, че са атакували и два обекта на саудитския енергиен гигант Saudi Aramco в източната част на кралството.

Първата посочена цел е газовото съоръжение в Шукдам, а втората – петролният обект в Танаджиб.

Според говорителя на хусите ударите са били успешни, но към момента няма независимо потвърждение за мащаба на пораженията по двете съоръжения.

Саудитската компания не е предоставила публично потвърждение на твърденията на бунтовниците.

Нападенията срещу енергийни обекти предизвикват особена тревога, тъй като Саудитска Арабия е сред водещите производители и износители на петрол в света.

Всяко сериозно прекъсване на производството или доставките може да има последствия извън региона.

Удар и по летището в Дамам

Бунтовниците съобщиха и за атака срещу международното летище „Крал Фахд“ в Дамам, в източната част на Саудитска Арабия.

Говорителят им Яхя Сари заяви:

„Ударът порази целта си директно и доведе до смущения във въздушния трафик на летището.“

Според данните от официалната информация за полетите множество самолети са закъснели както при пристигане, така и при излитане.

Саудитската авиационна администрация потвърди нападението срещу летището и съобщи, че са започнали проверки за безопасността на съоръженията.

Очевидец, намирал се на борда на самолет, който рулирал по пистата, разказал пред Ройтерс, че е видял снаряд да пада близо до паркирани въздухоплавателни средства, след което избухнал пожар.

Самолетът се върнал към терминала, а пътниците били свалени от борда.

Саудитската противовъздушна отбрана свали дрон

На фона на нарастващото напрежение ръководената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила безпилотен летателен апарат в източната част на страната.

Обявено беше и прехващане на балистична ракета, насочена към град Хамис Мушайт в югозападната част на кралството.

Серията от атаки поставя все по-сериозни въпроси за ефективността на противовъздушната отбрана и сигурността на важни граждански обекти.

„Летищата вече не са безопасни“

Хусите отправиха ново предупреждение към авиокомпаниите, летищните служители и пътниците.

Според тях саудитските летища не са безопасни, с изключение на тези, обслужващи светите за мюсюлманите градове Мека и Медина.

Бунтовниците призоваха гражданите и превозвачите да се съобразяват с предупрежденията им.

Заплахата засилва несигурността около въздушния транспорт в региона, където вече има отменени и забавени полети.

Британските власти също предупредиха гражданите си да ограничат пътуванията до определени райони и летища в Саудитска Арабия, а американските авиационни власти отправиха препоръка за повишено внимание към авиопревозвачите.

Опасност за въздушния транспорт и петролните доставки

Новата ескалация идва на фона на засилените бойни действия в Йемен между хусите и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия.

Освен гражданската авиация под заплаха се оказват енергийната инфраструктура и транспортните маршрути, свързващи Близкия изток с останалата част на света.

Напрежението засяга и стратегическия проток Баб ел Мандеб, през който преминава значителна част от международния морски трафик.

Въпреки опасността международен енергиен форум в Рияд започна по предварителния си график, макар част от участниците да предпочетоха дистанционно присъствие.

След последните удари въпросът вече не е само какви щети са нанесени, а дали следващата атака може да доведе до още по-тежки последствия за цивилното население, въздушния транспорт и енергийната сигурност.

Засега предупрежденията на хусите остават в сила, а саудитските власти продължават да оценяват щетите и да укрепват защитата на ключовите обекти.