Украйна удари сърцето на руския петрол! Срив от 43% и блокирани танкери

Украински удари с дронове по ключови руски петролни пристанища в Балтийско море нанесоха мощен удар върху износа на Москва, предизвиквайки най-рязкото му свиване от началото на войната. Данни на Блумбърг показват срив от 43% само за седмица - от 4072 милиона барела дневно до 2318 милиона барела.

Основните терминали в Приморск и Уст-Луга са сериозно засегнати след поредица от атаки. В резултат едва четири танкера са напуснали Приморск срещу 10 седмица по-рано, а от Уст-Луга - само два. Общият брой на отплавалите кораби е спаднал до 22 - с 15 по-малко спрямо предходния период. Загубите за Русия се оценяват на около 1 милиард долара на ден.

Ударите блокираха и значителна част от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Около 40 танкера остават заседнали във Финския залив, чакайки достъп до пристанищата. „Корабите често са незастраховани и в лошо техническо състояние“, предупреждава естонският военноморски офицер Александър Еспенберг, като подчертава и риска от екологична катастрофа.

Ситуацията принуждава руските петролни компании да предупреждават клиентите си за възможен форсмажор по договорите за доставки през Балтика, съобщава Ройтерс. Според анализатори това е „най-сериозната заплаха за руския петролен износ от началото на войната“, което поставя под въпрос устойчивостта на един от ключовите източници на приходи за Москва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com