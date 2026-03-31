Пълен обрат! Йотова се дръпна от Гюров

Само два дни, след като премиерът Гюров обяви, че редовно разговаря с президента Илияна Йотова и двамата са в прекрасни отношения, настъпи пълен обрат. Причината е неочакваната визита на Гюров и петима министри в Киев, която се оказа, че е изненада не само за опозицията, но и за държавния глава и върховен главнокомандващ.

Нито министър-предсдателят, нито министърът на външните работи са ме информирали за посещението в Украйна и състава на делегацията, отсече Йотова пред журналисти в НДК, където че за честванията на 45-годишнината на двореца на културата.



Това е недопустимо нарушение на диалога между институциите и липса на институционално възпитание, категорична бе Йотова.



Подписването на споразумението е неадекватно. Мандатът на един служебен кабинет е с ограничен хоризонт и не може да го изпълни. Трябва да бъде обсъдено с много широка дискусия. До този момент никой не е потърсил контакт с мен, заяви още президентът и обясни, че подобни документи трябва да се разписват само от редовен кабинет.



Днес по мое настояване получих текста на въпросното споразумение. Почти същото е с това, което бе предложено по времето на служебния премиер Димитър Главчев преди две години, коментира Йотова.



Моята оценка е, че документът е остарял. Според текста, с които разполагаме, няма България не поема финансови ангажименти. Това е текст, който с нищо не обвързва страната ни и с нищо не помага на Украйна, обясни тя.



Това за мен е просто един политически акт - слабо замислен и слабо представен, заяви президентът.

В същото време обаче Украйна обяви, че 10-годишното дългосрочно споразумение е свързано със сигурността на страната, предвижда производството на дронове.

