Нов обрат с преговорите между САЩ и Иран

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че не се водят преговори със САЩ и че Техеран не е отговорил на 15-точковото предложение от Вашингтон за прекратяване на войната, предаде АФП.

"Получаваме съобщения от американската страна, някои директно, а други чрез нашите приятели в региона, и когато е необходимо, отговаряме на тези съобщения", заяви Арагчи в интервю за "Ал Джазира", излъчено днес, предаде БНР.

"Няма основания за преговори", каза той, добавяйки обаче, че са били разменени някои съобщения директно със спецпратеника на САЩ Стив Уиткоф.

Иран е във война със САЩ и Израел от 28 февруари, когато израелско-американски удари убиха върховния лидер на страната и предизвикаха конфликт, който се разпространи в целия регион.

Наскоро бяха предприети дипломатически усилия с участието на Турция, Египет и Пакистан в опит да се сложи край на войната.

Миналата седмица двама високопоставени пакистански служители заявиха, че Исламабад е предал на Иран 15-точков план, съдържащ предложенията на САЩ.

Ирански медии съобщиха, че Техеран е предложил 5-точков насрещен план, призоваващ да се прекрати "агресията" и за гаранции, че нито САЩ, нито Израел ще възобновят военните действия.

Арагчи обаче заяви, че Техеран "не е предлагал нищо в отговор" на плана на САЩ и че съобщенията за ирански отговор са "просто медийни предположения".

Дипломат №1 на Иран каза още, че доверието в САЩ е "нулево" и че Техеран няма да приеме примирие, а вместо това призова за "пълно прекратяване на войната" и репарации.

От началото на конфликта, който вече е в своя втори месец, Иран е позволил преминаването на само няколко кораба през стратегическия Ормузки проток, което наруши около 20% от световните доставки на петрол.

Иран твърди, че проливът е затворен за "вражески" кораби.

През последните дни ирански официални лица заявиха, че САЩ може би планират наземна атака с пристигането в региона на "Триполи" амфибиен десантен кораб, превозващ около 3500 морски пехотинци и моряци.

Арагчи предупреди, че "ги очакват и те ще понесат тежки загуби".

