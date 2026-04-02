Четири удара за шест часа! Израел под масиран ракетен обстрел

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е отбила нова иранска ракетна атака - четвъртата в рамките на едва шест часа, предаде Франс прес. Сигналите за въздушна тревога прозвучаха в множество райони на Северен Израел, докато системите за противовъздушна отбрана са били задействани.

Военните заявиха, че са „идентифицирали ракетно нападение от Иран в посока Държавата Израел“, като отбелязаха, че отбранителните системи са били активирани незабавно, за да „отбият заплахата“. По данни на израелските служби за сигурност няма информация за загинали.

Паралелно с това напрежението се разширява и по северната граница. Проиранското движение Хизбула също обяви, че е извършило атаки срещу Северен Израел, използвайки както ракети, така и дронове.

В няколко изявления групировката посочи, че е ударила израелски военни позиции в граничната зона на две различни места, както и че е атакувала израелско населено място с безпилотни летателни апарати.

Ескалацията се усеща и извън непосредствената зона на конфликта. Властите в Абу Даби съобщиха, че са прехванали ракета в близост до икономическата зона Халифа (КЕЗАД). Според местните медии нанесените щети са минимални и няма пострадали.

Серията от атаки показва, че конфликтът продължава да се разширява както географски, така и като интензитет, въпреки липсата на официални данни за жертви към този момент.

