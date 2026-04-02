Иран заплаши САЩ с „крайно унижение и капитулация“ след речта на Тръмп

Иран отправи тежки заплахи към САЩ и Израел след последното телевизионно обръщение на Доналд Тръмп, в което американският президент заяви, че конфликтът „наближава своя край“ и предупреди, че Техеран може да бъде върнат „в каменната ера“. Реакцията на иранските военни дойде светкавично и в значително по-остър тон, като обеща ескалация вместо отстъпление.

„Войната ще продължи, докато САЩ и Израел не се изправят пред унижение, позор, трайно съжаление и окончателна капитулация“, заяви говорител на иранското военно командване, цитиран от държавната медия ИРИБ.

Техеран не само отхвърли американските твърдения за отслабена армия, но и директно заплаши с нови удари. „След мощните и невъобразими удари, които вече получихте, очаквайте още по-съкрушителни, по-мащабни и разрушителни действия“, се казва в позицията.

Иранските военни подчертаха, че САЩ „не знае нищо“ за реалните им възможности. Според тях ударените цели са „незначителни“, а стратегическото военно производство се извършва на места, „за които Вашингтон няма информация и никога няма да достигне“.

Острият отговор на Техеран показва, че въпреки уверенията на Доналд Тръмп за близък край на конфликта, реалността на терен сочи към задълбочаване на напрежението и риск от нова фаза на ескалация, в която реториката вече преминава в открити заплахи за тотален сблъсък.

