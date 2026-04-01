Разкриха драмата с първата жена на Боби Михайлов

„Скърбя! Беше прекрасен човек!“ Това написа на сторито си в Инстаграм на английски език първата съпруга на Борислав Михайлов и майка на децата му – Бисера и Ники, Петя с фамилия Костова. Тя живее в Щатите, където емигрира, когато синът й Ники е едва петгодишен. С днешна дата е в добри отношения със семейството на покойния Борислав Михайлов.

Експрезидентът на БФС си отиде вчера сутринта в столична болница след дълъг период в медикаментозна кома след прекаран тежък инсулт. Легендарният капитан на националния ни отбор напусна този свят на 63 години след 128 дни в болница. Той така и не успя да излезе от изкуствената кома.

Състоянието му бе критично в последните седмици, като така и не успя да се възстанови въпреки неимоверните усилия на лекарите. Неотлъчно до него бе съпругата му Мария Петрова, както и цялото му семейство. От Щатите се информира за състоянието му и първата му съпруга Петя, с която е разведен от години.

Преди време тя го напусна, като замина за Щатите, омъжи се и роди дете. Само преди две години Петя Костова се свърза със сина си Николай, дъщеря си Бисера и снахата Николета Лозанова. Тя затоплила отношенията си с всички и искрено се зарадвала на внучката си Борислава от Николета и децата на Бисера.

„Имам болка в себе си заради майка ми. Докато растях и се ориентирах към другия пол, дълго време си бях женомразец, отнасях се лошо с жените. Баща ми обясняваше, че трябва да бъда джентълмен. Но някои неща не мога да простя на майка ми. Изневяра, лицемерие и интригантство не мога да простя в никакъв случай. Аз самият дори за много пари не бих предал човек и не бих престъпил принципите си“, споделяше преди време Ники Михайлов за майка си. С днешна дата обаче той е успял да й прости.

През годините Ники и Бисера са приемали за своя майка втората жена на Боби Михайлов – Мария Петрова. Именно тя заедно с баба му и дядо му отглежда децата на героя от САЩ ’94 като свои. Самият Николай многократно е заявявал, че чувства грацията като майка, а не биологичната си родителка.

Мария признава, че всяка седмица се събират с Ники и Бисера, а с родната си дъщеря Елинор се вижда 2-3 пъти в годината, защото тя от години живее в чужбина. Петрова приема Николета Лозанова и двете са в добри отношения, като поне веднъж годишно ходят на общи семейни почивки.

